James Story: La consulta popular es la oportunidad de expresarse y decir basta - Runrun

Este lunes, 7 de diciembre, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, realizó una transmisión en vivo para compartir con los medios de comunicación sus apreciaciones respecto a las cuestionadas elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre, y también sobre la consulta popular que lleva adelante Juan Guaidó.

Story recalcó que este proceso, concebido desde la ilegalidad, es un fraude continuado del régimen de Nicolás Maduro. “Lo del 6D es un fraude que tiene dos años en curso y que inició con Nicolás Maduro en el poder… Los venezolanos no tuvieron la oportunidad de expresarse”.

El diplomático recordó que no existieron condiciones para ir a elecciones por cuanto no solo se nombró a un CNE de forma ilegal sino que, también, despojaron a los principales partidos políticos de sus símbolos y emblemas, para luego asignar a dedo nuevas directivas.

“Ayer (domingo) hicieron muchas cosas tratando de conseguir una legitimidad que la comunidad internacional y el pueblo venezolano no le van a dar. No la llamaremos nueva Asamblea Nacional, porque no lo es”, sentenció Story.

El diplomático señaló que la política de Estados Unidos hacia Venezuela es continuar apoyando la gestión de Juan Guaidó por la restitución de la democracia.

En este punto, fue enfático al afirmar que la consulta popular que inició de forma digital este lunes, y que se extenderá hasta el 12 de diciembre, es una alternativa del pueblo venezolano para manifestar su descontento. “Es la oportunidad de expresarse y decir ya basta. Ustedes verán que el régimen tratará de hacer todo para bloquear la participación en la consulta… La salida de este flagelo, de esta pesadilla, es a través del voto. Pero en condiciones mínimas de legalidad”, prosiguió.

A su juicio, la comunidad internacional sabe que Maduro no cuenta con el respaldo popular. Por eso, es importante participar en esta consulta y demostrar una vez más su rechazo.

Al ser consultado sobre las amenazas de encarcelamiento que han proferido funcionarios del régimen en contra de Juan Guaidó y diputados opositores, Story señaló que existe preocupación en torno a la integridad de estos dirigentes. Sin embargo, no quiere caer en suposiciones.

“La lógica de la libertad es más fuerte que el discurso fracasado de la dictadura… Por supuesto, me preocupa Guaidó, los miembros de la AN, los voluntarios por Venezuela, o miembros de las ONG como Alimenta la Solidaridad a quienes también han perseguido… me preocupan 30 millones de venezolanos que no tienen sus derechos en el país”, dijo.