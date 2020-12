Ángel Medina: La ruta debe ser reconstruir el valor del voto - Runrun

Medina aseguró que es necesario reconectar la política con los ciudadanos

El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Medina (PJ-Bolívar) aseguró que el reto de la dirigencia política y la ruta es la de reconstruir el valor del voto y que los venezolanos sientan que su voz cuenta.

En sesión virtual del Parlamento de este sábado, 5 de diciembre, el parlamentario aseguró que hay una buena parte del país que se ha alejado de las instituciones políticas del país, porque sienten que no resuelven nada, “o los políticos nos hemos alejado de la gente, como lo quieran ver”, agregó.

“Tenemos que construir una salida, una solución que se hace reconectando nuestra labor política con cada uno de esos ciudadanos que se sienten excluidos, que sienten que no pertenecen”, exclamó desde el Centro Letonia en Caracas.

Medina expresó que es el momento de que la dirigencia haga el esfuerzo, en primer lugar de reencontrar la política con los ciudadanos. “Eso es solo posible en la medida que rescatemos el valor del voto como instrumento real de cambio en Venezuela”, dijo.

También indicó que no se puede plantear un proceso electoral, donde el que gana tiene “la factura para aniquilar al que pierde”.

“Los venezolanos tienen que ver que en la elección, con su voto, no solamente que se respete su decisión, sino que se produzca un proceso que dirima el conflicto y permita construir soluciones. Darle valor al voto nuevamente es una lucha que tenemos que encausar en los próximos meses”, añadió el diputado.

Profundización de la crisis

El diputado Ángel Medina aseveró que el proceso electoral del 6D solo profundizará la crisis del país. “Va a empeorar absolutamente todo”, añadió.

Recordó que la comunidad internacional no reconocerá lo que sucederá el domingo, 6 de diciembre, como una elección legítima y libre. “Evidentemente va a ser una mayor crisis lo que va a pasar en las próximas horas, porque además no existen condiciones que hemos propuesto en esta Asamblea Nacional, que trabajó para lograr esas condiciones”.

Medina explicó que en las elecciones legislativas se verán dos cosas, una los venezolanos que participarán porque “no les queda de otra, porque saben donde están, porque trabajan en un organismo público”.

“Hay otros venezolanos que mañana van a ir a votar porque sienten que no pueden perder el pedacito de derecho que tienen. Esa es una parte de los venezolanos”, aseguró.

Ángel Medina consideró que otra parte de los venezolanos no votará porque “el evento no les dice nada. No les han dado ninguna sola argumentación de que las cosas van a ir mejor el día de mañana, no resuelve nada, no les devuelve la luz, el agua, la seguridad, la gasolina”.

La verdadera AD

En el mismo debate, el diputado Eliezer Sirit (AD-Falcón) calificó los comicios de “vergonzoso, inmoral, bochornoso y fraudulento”. Además recordó que la tarjeta de Acción Democrática que aparece en el tarjetón fue intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Esa que aparece en el tarjetón fraudulento es producto de un acto confiscatorio ordenado desde Miraflores para entregárselas a quienes decidieron vender sus convicciones entregar sus ideales a cambio de dádivas o de otro tipo de ofertas que ponen en tela de juicio la actitud de cada uno de ellos”, señaló.

Igualmente el diputado Luis Florido (UNT-Lara) exhortó a los venezolanos a no “convalidar” unas elecciones “que no son” y que las calles deben estar vacías.

Florido aseguró que los venezolanos no son abstencionistas, pero que no se puede “convalidar una elección que no es”, donde se han “confiscado” partidos políticos de oposición.

Mientras que la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) dijo que después del 6 de diciembre los venezolanos seguirán pasando necesidades.

“Lo único que va a cambiar esta situación, es sacando del poder quienes hoy son responsables de los crímenes de lesa humanidad, esa es la realidad y esa es la lucha que está dando la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó”, aseguró.