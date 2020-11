Líderes internacionales felicitan a Joe Biden por su triunfo en las elecciones - Runrun

Líderes internacionales felicitaron al demócrata Joe Biden por resultar victorioso en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos este sábado, 7 de noviembre, tras cuatro días de conteo de votos.

El primer político en felicitar a Biden fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien también extendió esta congratulación a Kamala Harris, nueva vicepresidenta electa de EEUU.

“Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollar eso con ustedes dos”, escribió Trudeau en Twitter.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, también felicitó a Biden y Harris. “Les deseamos los mejores éxitos en su gestión. Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional”.

A su vez, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, envió un mensaje a los demócratas: “Trabajaremos para fortalecer las relaciones entre nuestros países por el bien de nuestra gente”, señaló en Twitter.

Otro de los líderes internacionales en felicitar a Biden fue Pedro Sánchez, presidente del gobierno español: “Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales”, expresó.

Biden se convirtió en el presidente electo de EEUU tras obtener la victoria en el estado de Pensilvania y alcanzar los votos electorales necesarios para resultar el vencedor.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020