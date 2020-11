Biden vence a Trump en Pensilvania y gana la presidencia de los Estados Unidos, según medios - Runrun

Después de cuatro intensos días de conteo de votos, acusaciones de fraude y mucha intriga, Joe Biden superó los 270 votos electorales, lo que lo convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Medios como el New York Times, en su transmisión en vivo de los votos en las elecciones, marca que Biden obtuvo la victoria en el estado de Pensilvania, que le dio 20 votos electorales para superar los 270.

Aunque este medio no ha marcado el estado de Arizona, otros como The Guardian y The Associated Press señalan que Biden fue ganador en ese territorio, adjudicándole los 11 votos electorales marcados en ese lugar, para un total de 284.

Otros medios de comunicación como CNN, NBC News y CBS News también anunciaron el triunfo del candidato demócrata antes de las 11H30 (16H30 GMT), luego de declararlo vencedor en Pensilvania.

El mapa de las elecciones se tiñó de azul en algunos estados en los que Donald Trump esperaba ganar, e incluso, llevaba la delantera en un principio, como Winsconsin, Míchigan y Pensilvania.

Sin embargo, todavía falta reportar el conteo de votos en los estados de Georgia, Alaska, Carolina del Norte y Nevada. Aun así, Biden ya obtuvo los votos necesarios para ganar la presidencia.

Durante todo este proceso, Trump hizo acusaciones contra Biden, asegurando desde la Casa Blanca el jueves que este intentaba “robar” las elecciones con los que consideró “votos ilegales”.

Un factor clave de estas elecciones fue el voto por en las papeletas por correo, que este año superaron su récord debido a las restricciones de movimiento por la pandemia de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, Biden agradeció a los ciudadanos estadounidenses por haberlo elegido para dirigir a los Estados Unidos.

“El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no”, señaló.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020