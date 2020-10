Lo que debes saber sobre el debate vicepresidencial entre Kamala Harris y Mike Pence - Runrun

En Estados Unidos los vicepresidentes no suelen tener un papel muy destacado en la política, pero el estado de salud de Trump ha concedido una mayor importancia a este debate

Este miércoles, 7 de octubre, se realizará el primer y único debate entre Mike Pence y Kamala Harris, los dos aspirantes a la vicepresidencia de los Estados Unidos.

La contienda se llevará a cabo durante la pandemia, con Donald Trump enfermo, con la figura de primera mujer afroamericana y con el uso de plexiglás como barrera de protección contra el COVID-19, condiciones excepcionales para este cara a cara.

El debate comenzará a las 09:00 pm, hora del Este de Estados Unidos, informaron medios locales. La transmisión tendrá una duración de 90 minutos, sin cortes comerciales y será transmitido a través de: ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC y NBC.

Susan Page, jefa de la oficina de Washington de USA Today, será la moderadora del debate, que se realizará en la Universidad de Utah en Salt Lake City.

La Comisión de Debates Presidenciales, un órgano no partidista encargado de la organización, anunció el lunes por la noche que tanto el vicepresidente republicano como la senadora demócrata por California estaban de acuerdo en estar separados por plexiglás para evitar los contagios.

El jefe de Gabinete del vicepresidente, Marc Short, apuntó este martes que su equipo no ve necesaria ninguna barrera (plexiglás) en torno a Pence, dado que se aplicarán otras medidas como una separación de unos 3,7 metros.

Varios estudios han demostrado que la elección del candidato a la vicepresidencia tiene una influencia prácticamente nula en el resultado electoral, pero lo que sí pueden hacer los candidatos es cometer un error que perjudique al presidente.

Quien pierda este único debate podrá consolarse con la frase del ex vicepresidente John Nance Garner: “La vicepresidencia no vale ni un cubo de orina templada y es el error más tonto que he cometido”. Quien gane, sabe que tiene una ventaja importante: 14 vicepresidentes, de 48, han acabado siendo presidentes.

*Con información de EFE y Diario.es