Biden dice que reafirma su "compromiso de apoyar al pueblo venezolano" - Runrun

Joe Biden, candidato a la presidencia de EEUU por el partido Demócrata, se pronunció este miércoles, 23 de septiembre, para reafirmar su “compromiso” con el pueblo venezolano.

A través de su cuenta de Twitter, Biden se refirió a la intervención del presidente encargado Juan Guaidó, a propósito de la Asamblea General de la ONU.

“Mientras Juan Guaidó habla sobre la crisis humanitaria venezolana y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro, reafirmo mi compromiso de apoyar al pueblo venezolano”, expresó Biden.

También, el demócrata aseguró que, junto a la senadora Kamala Harris, “siempre defenderá la democracia y los derechos humanos en todo el mundo”.

Durante su discurso ante las delegaciones de la ONU, Guaidó pidió a los representantes de Estados Miembros que “asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano”.

Así pues, Guaidó sugirió “considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática”.

Asimismo, Guaidó solicitó formalmente a la comunidad internacional “evaluar la implementación de la Responsabilidad de Proteger para los venezolanos, dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro”.

“No es el primer régimen que oculta crímenes de lesa humanidad, pero ahora no podemos limitarnos a ser espectadores y menos ahora, cuando sufrimos violaciones de derechos humanos a cada segundo”, agregó Guaidó.

As Juan Guaidó speaks about the Venezuelan humanitarian crisis and the crimes against humanity perpetrated by Maduro, I reaffirm my commitment to stand with the Venezuelan people.

A Biden-Harris administration will always champion democracy and human rights around the world. https://t.co/N2uhrYOBcx

— Joe Biden (@JoeBiden) September 24, 2020