Bolsonaro felicita a Trump por empeño en devolver democracia a Venezuela - Runrun

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, felicitó este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por la presión que encabeza su gobierno contra el régimen de Nicolás Maduro, luego de la visita del secretario de Estado norteamericano a la frontera entre Venezuela y el gigante sudamericano.

“Felicito al presidente Donald Trump por la determinación de seguir trabajando, junto con Brasil y otros países, para restaurar la democracia en Venezuela”, escribió en su cuenta deTwitter, junto a una foto de archivo ambos mandatarios, poco antes de las seis de la mañana.

El líder brasileño también indicó que la visita de Pompeo en el marco de la Operación Acogida, junto al canciller local Ernesto Araújo, “representa cuán estrechamente alineados están” los países “en búsqueda del bien común”.

La gira de tres días del jefe de la diplomacia estadounidense terminó este sábado luego de un recorrido por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, donde consolidó la alianza sudamericana contra el régimen chavista. Además, anunció 348 millones de dólares adicionales como “asistencia humanitaria” para atender la crisis del país. Con estos fondos, EEUU suma ya 1.200 millones de dólares destinados desde 2017 a asistencia humanitaria y desarrollo en el marco de la crisis política, económica y social, sin contar los fondos aportados en el marco de la pandemia de coronavirus.

– A visita do Secretário de Estado @SecPompeo à Operação Acolhida, em Boa Vista/RR, em companhia do @ItamaratyGovBr (Ministro @ernestofaraujo ), representa o quanto nossos países estão alinhados na busca do bem comum. pic.twitter.com/ct0qk0n5fJ

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 20, 2020