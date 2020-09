PasandoLaCuarentena | Among Us, el videojuego que se volvió un fenómeno entre los jóvenes - Runrun

Los jugadores están en una nave espacial y puede haber uno, dos o tres impostores, dependiendo de cómo se configure la partida

Una solución llegó como por arte de magia para los jóvenes en medio de la cuarentena, ante no poder salir, no poder reunirse con amigos o no tener muchas alternativas de entretenimiento. Su nombre: “Among Us”.

Se trata de un videojuego independiente que tiene un dato curioso importante: a pesar de que se viralizó en estos meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, fue publicado en noviembre del año 2018, pero su estreno pasó sin pena ni gloria.

A juzgar por las cifras de la plataforma Steam, durante sus primeras semanas a la venta, este juego apenas era capaz de reunir a 20 usuarios simultáneos en su versión para ordenador, reseñó La Vanguardia.

Después de casi dos años, Among Us ha alcanzado picos de más de 160.000 jugadores simultáneos, solo en Steam. Incluso, ha llegado a ser el juego con más espectadores en la plataforma de retransmisiones Twitch, por delante de Fortnite, Grand Theft Auto y Call of Duty y League of Legends.

¿De qué trata Among Us?

Los jugadores están en una nave espacial y puede haber uno, dos o tres impostores, dependiendo de cómo haya sido configurada la partida, quienes deben matar a los otros tripulantes antes que los descubran.

Es un juego multijugador online al que pueden jugar de 4 a 10 personas. Cuando se conectan, se asignan los roles de impostores y solo ellos saben que los seleccionaron para eso. El resto, no tendrá idea de quiénes son.

Al tiempo que los impostores intentan acabar con el resto de los jugadores, estos intentan ganar completando todas las tareas que se les asignan o descubriendo y eyectando al impostor fuera de la nave.

Partida del juego / Foto: Xataka

¿Cómo se juega?

Cuando inicia la partida, todos están dentro de la nave. Pueden mirar el mapa y ver las diferentes salar que hay para completar misiones. Mientras eso ocurre, los impostores intentarán matar a un tripulante, cuando eso ocurre y otro lo descubre, lo reporta, reseñó Xataka.

Después de eso, viene la votación, donde pueden pasar varias cosas. Si ninguno está seguro, la partida continúa, pero, si se vota a alguien como impostor y se eyecta de la nave y se le mata, el juego dirá si era o no era el impostor, y cuántos quedan.

Con cualquiera de las opciones que seleccionen los jugadores, la partida seguirá adelante y los impostores restantes tendrán que intentar seguir actuando sin despertar sospechas.

Formas de descargarlo

En el caso de la versión Android para Windows en ordenador, y para poder jugarlo gratis, es necesario descargar un emulador de Android. Una vez instalado, iniciar sesión con una cuenta de Google. Algunos emuladores conocidos son BlueStacks, MEmu o NOX.

Otro método, el cual es pago, es utilizar su versión para Steam, a la que se puede acceder desde aquí. Tras iniciar la sesión, pulsar en el botón de Añadir al carro y realiza la compra del juego. Después de comprarlo, ya se puede descargar y jugar la versión original.