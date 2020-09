PasandoLaCuarentena | Aquiles Báez abre las puertas de "Un mundo de música" - Runrun

View this post on Instagram

Me emociona la idea de compartir con ustedes "Un mundo de música”, una serie de conversatorios en la que quiero invitarlos a exponer nuestras impresiones acerca de diversos universos culturales en los que el carácter global de la música será la protagonista. Alfredo Sadel, "el tenor de Venezuela", es quizás el cantante más importante de la historia musical venezolana. Hace poco, junto a mi hermano @amachadotenor, le rendimos un homenaje musical (para los que se lo perdieron, pueden verlo en el link de mi bio) a este personaje que sin duda nos conecta con lo maravilloso de la venezolanidad. Me encantaría que aceptaran esta invitación. Entradas en goliiive.com @goliiivemx o en el link de mi bio. ¡Nos vidrios! 🙌🏻