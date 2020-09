ReporteCoronavirus | Las 5 noticias más importantes hasta la mañana del #5Sept - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las 5 noticias más importantes para que te mantengas al día sobre el COVID-19 en todo el planeta.

El coronavirus (COVID-19) continúa haciendo estragos en todo el mundo. Muchas naciones continúan registrando números elevados de casos y muertes a diaro.

La pandemia se estabiliza en América, pero faltan datos para el optimismo

A pesar de que la pandemia del covid-19 da señales de estabilizarse y de dar tregua en países como Perú, Colombia o Bolivia, la falta de datos y el subregistro de casos obligan a ser prudentes con el optimismo en la región, epicentro de la pandemia desde mayo.

América sigue siendo la región más devastada del mundo por la pandemia y, de hecho, 6 países del continente se ubican entre los diez primeros del mundo en número de casos: Estados Unidos, la nación con más infectados y muertos, seguido de Brasil, Perú (5), Colombia (7), México (8) y Argentina (lugar 10).

Los muertos por coronavirus se podrían duplicar en lo que queda de año

Los muertos por coronavirus en todo el mundo se duplicarán hasta alcanzar los 2,8 millones para finales de año si se mantienen las circunstancias actuales, según un modelo de predicción que suele tener en cuenta el gobierno de EE UU. El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington elaboró por primera vez unas perspectivas globales e indicó que en el escenario más probable, las muertes acumuladas aumentarán en 1,9 millones de aquí a final de año.

La pandemia ha causado al menos 875.703 muertos en el mundo

La pandemia del coronavirus ha causado al menos 875.703 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre.

Desde el comienzo de la epidemia, más de 26.671.700 personas contrajeron el virus. De ellas al menos 17.496.300 se recuperaron, de acuerdo con las autoridades.

Farmacéuticas se alían para garantizar seguridad de vacuna anti COVID-19

Varias farmacéuticas que trabajan en distintos proyectos para conseguir una vacuna contra la COVID-19 planean firmar un compromiso conjunto de no sacar al mercado ningún preparado sin haber garantizado del todo que sea seguro y eficaz, independientemente de posibles presiones políticas.

Según informaron este viernes los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, las compañías rivales planean difundir a comienzos de la próxima semana un comunicado en el que prometen no buscar la aprobación de cualquier Gobierno hasta haberse asegurado de que su vacuna es completamente segura y eficaz.

Entre las farmacéuticas que firmarán el documento se encuentran las estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, coinciden los dos diarios, mientras que el New York Times agrega que también compartirán el compromiso la británica GlaxoSmithKline (GSK) y la francesa Sanofi.

Francia cumple 1ª semana de clases y se mantiene alerta al aumento de coronavirus

Francia ha cumplido su primera semana de curso escolar en pleno pico de contagios en el país, que ha llevado al cierre por precaución de una veintena de centros tras detectar casos de COVID-19 en su interior.

Diez escuelas cerradas en la Francia continental y otras doce en la isla de La Reunión, sobre un total de 61.500, además de un centenar de clases, ofrecen un balance que los sindicatos reciben con sentimientos encontrados, entre el alivio de haber recuperado cierta normalidad y la preocupación por la incertidumbre.