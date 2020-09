GuachimánElectoral | Ventajismo oficialista gana terreno para las parlamentarias bajo la mirada del CNE - Runrun

Organizaciones expertas en materia electoral, e incluso dos de los rectores suplentes del CNE, alertan de que, aunque en el cronograma el período de campaña será de 15 días, la gestión de Maduro hace de su actividad una campaña permanente, con lo cual no hay equidad

El ventajismo oficialista para las parlamentarias del #6D gana terreno bajo la mirada del Consejo Nacional Electoral (CNE), que todavía no aprueba el reglamento. Por un lapso de 15 días, desde el 19 de noviembre hasta el 3 de diciembre, los candidatos estarán en campaña oficial.

El tiempo de duración de la campaña fue modificado dado que la fecha anunciada inicialmente era desde el 21 de noviembre hasta el 5 de diciembre, pero en actos partidistas el PSUV ya juega adelantado. Lo denuncian las organizaciones expertas en el tema electoral y los rectores suplentes Luis Fuenmayor Toro y Juan Carlos del Pino.

Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), indica que en el marco jurídico que rige las elecciones en el país no hay un momento específico del cronograma que estipule cuándo deben aprobarse las normas de campaña. Así, por el ejemplo, para las elecciones parlamentarias de 2015, la regulación fue aprobada un mes antes.

“Las normas prácticas sugieren que la información sobre la campaña electoral se debe publicar con mucha antelación para que los actores políticos tengan claro cuáles van a ser las reglas del juego y las opciones. Que sepan cómo funcionarán”, señala Carlos Medina.

El politólogo Luis Salamanca, quien además fue rector del CNE, recuerda que el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2013 rige los comicios, luego el organismo hace uso de su potestad y dicta reglamentos para cada elección.

El artículo 201 del reglamento general señala que “el Consejo Nacional Electoral establecerá para cada proceso el lapso de la campaña electoral, así como sus regulaciones específicas, y cualquier otro aspecto relativo a la materia”.

Salamanca enfatiza que para el #6D, el CNE ha pasado por encima de toda la normativa para modificar mediante resoluciones y normas especiales la Constitución. Este escenario, señala, es un mal precedente para la campaña electoral.

“Las elecciones parlamentarias carecen de seguridad jurídica. En medio de este verdadero derrumbe constitucional y legal finalmente prevalece la voluntad de quienes están a cargo del CNE. Las fuentes del derecho terminan siendo la presidenta del CNE, Indira Alfonzo, y los otros rectores”, destaca Luis Salamanca.

Campaña electoral corta y con ventaja

El lapso previsto para la campaña electoral 2020 será muy corto, acota el director del OEV. “El lapso anunciado para las parlamentarias no da suficiente tiempo para que los ciudadanos puedan conocer claramente las propuestas y los planes de los candidatos. Además, hay un problema, el CNE regula el período de campaña por unos días. Pero, por otro lado, el gobierno haciendo uso de su posición convierte constantemente su actividad en una campaña”, puntualiza Carlos Medina.

En ese sentido, agrega que mientras el oficialismo hace campaña política bajo el pretexto de sus funciones, sus contrincantes no pueden hacer nada porque no ha iniciado la campaña electoral que durará, taxativamente, 15 días. Bajo este escenario considera que Nicolás Maduro y sus candidatos son los que ganarán más terreno en el campo.

Juan Carlos del Pino, rector suplente incorporado a la Junta Nacional Electoral del CNE, denunció el 17 de agosto que tanto Nicolás Maduro como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hacen uso “extremadamente abusivo de los medios del Estado” para promover una campaña electoral extemporánea.

“No es posible que, aunque no inicia la campaña que debe regular el CNE impidiendo el ventajismo ejecutivo, que en tiempos electorales los canales del Estado sean usados para promover actividades de campaña del oficialismo. Es sencillamente un abuso”, resaltó el rector Juan del Pino, a través de su cuenta en Twitter.

Días antes, Luis Fuenmayor Toro acusaba que había un inicio ilegal del período de campaña y que el gobierno contravenía las leyes y los acuerdos políticos.

“Estas elecciones parlamentarias son una tierra de nadie en las que todo el mundo hace lo que quiere, mientras Maduro toma ventaja. Pero la verdad es que él no necesita hacer campaña electoral, ya logró su objetivo de que no exista oposición mayoritaria. Los grupos que asisten a la contienda del #6D, si se mantiene la decisión de la oposición mayoritaria de no postularse, no tienen capacidad de desafío ni de movilización del elector”, afirma el politólogo y exrector del CNE Luis Salamanca.

La misión de la campaña

El director del OEV destaca que la principal función de la campaña electoral es que los candidatos emitan los mensajes y que los ciudadanos conozcan sus planteamientos. En ese sentido, Carlos Medina enfatiza que la situación generada por el COVID-19 también incidirá porque no podrán hacerse actividades de proselitismo político abierto. Añade que, al menos, eso es parte de los elementos que se presume incluirá el reglamento.

El analista electoral resalta que, en medio de la contingencia sanitaria, aumenta el apremio porque haya equidad y todos los candidatos conozcan el alcance de las normas. Esto es clave para que los postulados a la Asamblea Nacional (AN) puedan aceitar sus planes de acción al presentar su oferta electoral.

¿Cuáles serán los medios en los que estará permitido hacer la campaña, con qué normas, cómo se va a trabajar eso? Son preguntas fundamentales que deben responderse pronto, acota Medina. Agrega que los medios de comunicación tradicionales, especialmente los asociados al Sistema Nacional de Medios Públicos, podrían generar limitaciones a algunos grupos de candidatos, con lo cual el reglamento de la campaña debe garantizar la igualdad. ¿El reto de los postulados? Formas creativas y estratégicas para presentar sus planes.

“Si fuera que todos o ninguno sabe cómo funcionará la campaña electoral, pero el problema es que algunos tienen información privilegiada y otros desconocen los mecanismos. No se puede dejar para el último momento el saber cómo serán las normas. Pero el contexto actual es parte de las condiciones en que avanza este proceso electoral”, indica el vocero del OEV.

¿Cuándo se va a conocer el reglamento de la campaña electoral? “Cuando el CNE quiera, cuando les convenga. Así ha sido a lo largo de los años y se ha agravado ahora con el incremento del número de diputados, los cambios en la votación indígena y el invento de la lista nacional de diputados que no existe en la Constitución”, señala el politólogo y exrector Luis Salamanca.