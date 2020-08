Las noticias económicas más importantes de hoy #28Ago - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Nuevo calendario fiscal se manejará bajo la terminación del RIF, agricultores denuncian falta de combustible, y según Maduro el abastecimiento de alimentos subió de 25% a 76%, son los temas más destacados del día.

Nuevo calendario fiscal se manejará bajo la terminación del RIF

Antes del 1º de septiembre de 2020 se publicará en Gaceta Oficial el nuevo calendario fiscal en Venezuela, que se manejará bajo la terminación del Registro de Información Fiscal (RIF). Así lo informó este jueves el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello Rondón, durante la explicación sobre medidas a implementar para la concreción de la modificación del pago de Impuesto del Valor Agregado (IVA). Unionradio

Mercado inmobiliario limitado por poca oferta y altos costos

La limitada oferta de viviendas, locales comerciales, y los altos costos de arrendamiento, impiden a la población acceder a ellos, y cerca aún más el mercado, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, adscrito a la Comisión de Finanzas del Parlamento. Apartamentos pequeños rondan los $ 400 mensuales, y con la exigencia de un año de depósito. Descifrado

Agricultores denuncian que falta de combustible afecta producción de hortalizas

El director general de Fedeagro, Gerson Pabón, denunció que las fallas en el suministro de combustible afectan principalmente la producción de hortalizas. «Todo lo que son las ramas, la papa también, porque uno no tiene cómo sacarla. Lo importante es que tengamos gasolina, pero a la mano, no cuando el gobierno diga», expresó. Aseguró que en el estado Táchira no hay suministro regular de combustible desde hace más de dos meses. Descifrado

Según Maduro abastecimiento de alimentos subió de 25% a 76% del consumo desde 2018

El Gobierno Nacional subsidia en 99% el costo de las cajas y bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), destacó el presidente Nicolás Maduro. “Dinero que pone el Gobierno, dinero del pueblo; es la estrategia para enfrentar la inflación inducida y criminal, la guerra económica”, expresó el mandatario durante una videoconferencia con el Sistema Económico Comunal y los CLAP. Bancaynegocios

Venezolana PDVSA detiene producción de gasolina de refinería El Palito

La interrupción fue debido a problemas de electricidad en la unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC, por su sigla en inglés), dijo una de las fuentes, y no han tenido éxito en reiniciar la planta tras varios intentos esta semana. Reuters

25.000 barriles han ido a la costa: Intentos de reactivar refinería El Palito detonan derrames petroleros

Se estima que 25.000 barriles de petróleo derramado a lo largo de la costa occidental de Venezuela en las últimas semanas procedían de intercambiadores de calor defectuosos en la refinería de El Palito, los sistemas de intercambiadores de calor que utilizan agua de mar como refrigerante para las unidades de procesamiento de crudo se contaminaron con petróleo cuando los operadores intentaron aumentar la producción de combustible, según un gerente de la refinería y dos supervisores del equipo de reparación. Banca y Negocios

Bonaire ordena a estatal venezolana PDVSA vaciar tanques en terminal petrolera

El gobierno de la isla caribeña Bonaire ordenó a PDVSA vaciar los tanques y oleoductos en su terminal BOPEC de 10 millones de barriles, debido a que PDVSA no había realizado proyectos de mantenimiento en los últimos años por la falta de financiamiento, lo que genera un riesgo de fugas. “El ILT considera esto inaceptable y está tomando las medidas necesarias para eliminar riesgos”, dijo el organismo. Reuters

Barril de petróleo se mantiene estable tras llegada de huracán Laura a costas de EEUU

Los precios del petróleo operaban estables el jueves, luego de que el poderoso huracán Laura atravesara el Golfo de México y tocara tierra en el corazón de la industria de refinación de Estados Unidos, forzando el cierre de plataformas e instalaciones de procesamiento de crudo. Descifrado