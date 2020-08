Maduro: No es mala idea comprar misiles a Irán - Runrun

Acuso al presidente colombiano Ivan Duque de tener a Colombia destruida

Luego de las declaraciones ofrecidas por el presidente de Colombia, Iván Duque, en las que acusó al régimen de Nicolás Maduro de comprar armamento iraní para armar a grupos irregulares en el país vecino, este respondió, descartando que de ser así se estuviese incurriendo en algún delito.

Durante el cierre del Congreso Bolivariano de los Pueblo que se hizo a través de las redes sociales, debido a la pandemia generada por la covid-19, el mandatario venezolano dijo, “salió Iván Duque denunciando dizque compramos unos misiles en Irán ¡Esta idea no está mala! No se me había ocurrido”.

Aseguró que Venezuela “no tiene prohibición de comprar armamento para su defensa”, por lo que de concretarse esta compra, según él, no se estaría incurriendo en ningún delito.

“Iván Duque tiene Colombia destruida, ha habido este año 35 masacres, más de 250 dirigentes asesinados, la pandemia es un caos, ahora, atacar a Venezuela para cambiar el foco de atención”, dijo, para señalar los supuestos motivos que tendría el jefe de Estado del país vecino para hacer las acusaciones.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró el jueves 20 de agosto que integrantes de la Guardia Nacional venezolana están «triangulando armamento» que proviene de Bielorrusia y Rusia para entregarlo a grupos irregulares en las zonas de frontera.

Duque indicó que gracias a reportes de inteligencia, que manejan desde hace mucho, saben en Colombia lo que está ocurriendo. Igualmente, reveló que existe «un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán», según información de inteligencia internacional.

Afirmó que el supuesto armamento aún no ha llegado a Venezuela, pero que las aproximaciones entre Teherán y Caracas se han venido haciendo con las instrucciones directas del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.