Cifra de presos políticos en el país aumenta a 384, según el Foro Penal - Runrun

El Foro Penal Venezolano reportó que la cifra de presos en el país aumentó a 384, de acuerdo con el reporte publicado el pasado jueves 13 de agosto.

Según el Foro Penal, se suman dos nuevas detenciones por motivos políticos, en comparación con el informe del 4 de agosto, cuando eran 382.

Al respecto del más reciente reporte de la ONG, se indica que actualmente hay arrestados 355 hombres y 29 mujeres.

También, el informe detalla que de la cifra total, un total de 128 detenidos son efectivos militares, mientras que los otros 255 se dedican a actividades civiles. Dos adolescentes están en la lista.

Pese a que la cifra no es tan diferente a la del reporte anterior, dentro de los detalles ha habido un movimiento simbólico en dichas cifras.

En esta oportunidad, hay dos nuevos presos del sexo masculino en los nueve días que hay entre los informes y que corresponden a dos efectivos militares.

Por otra parte, según el “resumen ejecutivo” del Foro Penal, en el primer semestre de 2020 (desde el 1° de enero hasta el 31 de julio), se detuvieron 281 personas en el país.

Vale la pena destacar que las cifras aumentaron desde el mes de marzo, coincidiendo con la cuarentena decretada por el madurismo, ante la COVID-19.

De acuerdo con ese resumen, en julio hubo 39 detenciones por motivos políticos. Al menos el 97% de estos arrestos fueron realizados por funcionarios de la Guardia Nacional.

#13Ag Son 384 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada esta semana por @ForoPenal y enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para verificación y certificación/// 384 #politicalprisoners in #Venezuela according to this week @ForoPenal ‘s updated list pic.twitter.com/G0NGidvoYO

