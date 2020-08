AN crea comisión especial para lograr medidas humanitarias a favor de presos políticos - Runrun

La diputada Adriana Pichardo aseguró que hay varios presos políticos con síntomas asociados al COVID-19

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron la creación de una Comisión Especial que trabaje junto a la Cruz Roja y la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para lograr medidas humanitarias a favor de los presos políticos, ante la pandemia de la COVID-19.

La diputada y presidenta del Observatorio de Derechos Humanos, Adriana Pichardo (VP-Aragua) presentó la propuesta ante la plenaria de la sesión virtual de la AN, con el propósito de materializar visitas e inspección del estado de salud de todos los presos políticos.

“Es el momento que los responsables den un paso adelante y evitemos una tragedia donde después salgan a lamentarse y a justificar lo injustificable”, recalcó.

Pichardo señaló que desde el pasado miércoles, 5 de agosto, han recibido denuncias por parte de los familiares de presos políticos, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde hay al menos 28 presos políticos, en Ramo Verde habría 98 y en el Helicoide un aproximado de 30 presos.

Indicó que varios de ellos han presentado síntomas relacionados al COVID-19, como diarrea, fiebre, pérdida de gusto, del olfato e incapacidad respiratoria.

“En estas mismas condiciones se encuentran los diputados; Juan Requesen que tiene 2 años preso, Gilber Caro 7 meses secuestrado, Renzo Prieto 5 meses al igual que Tony Geara, Roberto Marrero que cumplió un año y cuatro meses secuestrado, así como el parlamentario Ismael León, quien tiene 6 meses preso en casa por cárcel, siendo un paciente con cardiopatía y problemas de tensión a quien obligan a tener a los funcionarios del SEBIN dentro de su casa, exponiéndolo al contagio del COVID-19”, explicó la parlamentaria.

La Comisión especial la presidirá la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) y la acompañarán Marialbert Barrios (PJ-Distrito Capital); Rafael Veloz (VP-Distrito Capital); Luis Barragán (Vente-Aragua); Arnoldo Benitez (Causa R-Aragua); William Barrientos (UNT-Zulia) y Freddy Valera (AD-Bolívar).

AN por los derechos indígenas

Los parlamentarios también rechazaron el nuevo reglamento especial para la elección de los diputados de representación indígena en la Asamblea Nacional. El presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó aseguró que el cambio hecho por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una “muestra de desprecio”.

“No vamos a legitimar ningún tipo de fraude de la dictadura; por el contrario, vamos a luchar por las condiciones que nos permitan una solución real a la crisis y atender la emergencia humanitaria. La Unión Europea lo acaba de ratificar: no convalidar un fraude, porque no existen condiciones para un proceso electoral. Nosotros debemos seguir unificados en torno a una transición”, agregó.

Igualmente el diputado y presidente del Parlamento Amazónico de Venezuela, Romel Guzamana (VP-Representación indígena) señaló que el reglamento no fue consultado a los 44 pueblos indígenas del país y que además fue elaborado en tiempo récord, violando la Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y los derechos de uso y costumbre de las etnias.

“Este reglamento no fue presentado ante la AN para darle formalidad legislativa. La violación de los derechos humanos al proceso electoral desmejora y desvincula de las elecciones futuras a los pueblos indígenas. Por eso el TSJ usurpador no puede cederle la facultad al CNE para dar derechos sin consulta plasmada en la Constitución nacional “, agregó.

Guzamana rechazó unas elecciones a mano alzada y que los candidatos sean elegidos por una asamblea comunitaria, “que sea una votación indirecta y no directa, que sea una votación en segundo grado, en público para descalificar al oponente, la eliminación del voto uninominal y por mayoría calificada”.