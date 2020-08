ACEP denuncia ataques a sus cuentas después de anunciar su participación en elecciones - Runrun

Griselda Reyes aseguró que han vulnerado sus cuentas de Facebook e Instagram

La secretaria general de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP) Griselda Reyes denunció, que ha recibido ataques a sus cuentas personas y también de la organización política, luego de confirmar su participación en las próximas elecciones legislativas.

Mediante un comunicado, Reyes señaló que después del anuncio “comencé a recibir una serie de ataques cibernéticos a mis cuentas personales en las redes sociales de Facebook e Instagram, con la intención de evitar seguir avanzando en esa conexión que tengo con los venezolanos”.

También han vulnerado las redes de la organización, en al menos cinco estados. Reyes señaló que desconocen de donde provienen, “pero sí sabemos que la intención es callarnos ante nuestro único propósito que es el de avanzar en la solución de la crisis política, económica y social que tenemos”.

“Me tienen bloqueada en todas las redes, sin embargo: Si me cierran una puerta, me meto por la ventana; si me cierran una cuenta, pues creare otra para seguir en contacto directo con nuestros ciudadanos”, expresó Griselda Reyes.

Además aseguró que rechaza cualquier acto de manipulación y que seguirá en las calles, respetando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la pandemia de la COVID-19.

El pasado 23 de junio, ACEP anunció su intención de participar en los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 6 de diciembre. En ese momento, Griselda Reyes dijo que ponían su tarjeta electoral a la orden y rechazó los ataques que ha recibido de distintos sectores del país por estar evaluando la posibilidad de participar en las elecciones parlamentarias que serán convocadas posiblemente, para finales de este año, siempre que haya condiciones.

“La política no es mala. Malo es el instrumento. Y quién es el instrumento, el hombre que ha hecho politiquería. Nosotros hacemos política hasta para hacer mercado. Lo que pasa es que algunos somos partidistas, como en mi caso que milito en Acción Ciudadana En Positivo, y otros que no lo son”, apuntó.