Ciudadanos denuncian que fueron cambiados de centro de votación sin autorización - Runrun

El CNE en su normativa indica que el trámite de actualización o inscripción en el Registro Electoral debe hacerse de forma personal

La tarde de este miércoles, 29 de julio, ingresé a la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) para verificar si fui seleccionada como miembro de mesa, encontrándome con la sorpresa de que mi centro de votación fue cambiado sin mi autorización.

En vez de aparecer el Colegio San Antonio de La Florida, en Distrito Capital, aparece que debo votar en un colegio del municipio Piar, parroquia Upata en el estado Bolívar.

Me meto en la página del CNE, porque vi que salió la lista de miembros de mesa, y me encuentro con la sorpresa de que me cambiaron arbitrariamente el centro de votación al estado Bolívar, cuando siempre he vivido y votado en Caracas. pic.twitter.com/nLBIYJ7vDx — Sarai Coscojuela Ojeda (@SaraCosco) July 29, 2020

Pero no es un caso aislado. Otros ciudadanos reportaron en la red social Twitter que sufrieron la misma modificación sin haber hecho el trámite respectivo.

La periodista Ariadna García de Crónica.uno también reportó que fue modificado su centro de votación, de Caracas a Yaracuy. La corresponsal de El Pitazo en Lara, Liz Gascón, indicó que ahora aparece votando en otro colegio, del mismo estado, pero diferente parroquia.

Entro a revisar mis datos en CNE luego de la denuncia de @SaraCosco y me encuentro con la desagradable sorpresa de que arbitrariamente cambiaron mi centro de votación para el estado Yaracuy. Siempre he votado en Caracas donde vivo desde los 17 años. pic.twitter.com/H0eb7v7LJ8 — Ariadna García (@Ariadnalimon) July 29, 2020

También me cambiaron de centro sin mi autorización. Sigo votando en Barquisimeto, pero en otra parroquia — Liz Gascón (@LizGascon) July 29, 2020

Lo mismo le sucedió a Luciana Pérez que indicó que hace dos semanas verificó y le cambiaron el centro de Maracaibo a San Francisco, en el estado Zulia. Igualmente Virginia Martínez relató que a su hija y sobrina las cambiaron para El Junquito y al esposo de su sobrina le modificaron el centro a uno ubicado en Maiquetía, aunque todos siempre han votado en Antímano.

A mi también me cambiaron, me di cuenta hace dos semanas, me pusieron de extremo a extremo de Maracaibo a San Francisco 🤡 — Luciana Pérez (@lucianapereza) July 29, 2020

A mi sobrina y su hija la mandaron para El Junquito y al esposo de la primera, lo mandaron hasta Maiquetìa… todos votaban en Antimano, Distrito Capital. https://t.co/jh9hBUJqhR — Virginia Martinez (@VirginiaMartin8) July 29, 2020

La misma situación le sucedió a Mariana Vahlis, quien votaba en San Bernardino, pero ahora aparece un centro de votación de Cúpira, en el estado Miranda. A Joysmar Ramos le cambiaron su colegio electoral de San Antonio, estado Miranda, donde dice haber estado inscrita siempre, a Paracotos, en la misma entidad.

Sí, revisé hoy y me cambiaron. En el último proceso electoral todavía aparecía en San Bernardino pic.twitter.com/jXXCJ1RhGI — Mariana Soledad Vahlis (@mariana_vahlis) July 29, 2020

Me encuentro con este tweet. Me meto a revisar y yo, que siempre he votado en San Antonio, pues: https://t.co/l1elNWDXMZ pic.twitter.com/ft5Lpa5uMU — Joysmar Ramos (@JoysytaR) July 29, 2020

Acabo de revisar y me pasa lo mismo, de toda la vida he votado en San Juan, y pues ahora resulta que el CNE decidió arbitrariamente mudarme a un centro de votación en La Vega… https://t.co/wZTWW20JB3 — Joely Hernández (@JoelyHernandez) July 29, 2020

Antes votaba en el centro de Caracas y ahora voy a votar por Antimano. — Marienellys Tremont (@Mtremont) July 29, 2020

No sé desde cuándo me cambiarían porque la última vez que voté fue en el 2015, pero en el corte al 31-03-2020, ya me sale nueva dirección. Votaba en La Trinidad y me cambiaron a Guarenas, a media cuadra de mi casa. Me imagino que se guiaron por el Rif. — Jorge Orlando Borjas (@jorgeborjas123) July 29, 2020

Revise, y me cambiaron al Edo. Carabobo y voto en Cagua, Edo. Aragua. ¿Y ahora que debo hacer para que me devuelvan a mi centro de votación? — Coralia (@coraliavillaza1) July 29, 2020

Yo fui “mudada” al Edo. Lara. Fui al CNE en Plaza Venezuela y me registraron de nuevo en Caracas. — samcaracas (@samcaracas) July 29, 2020

Mi papá murió en 2017, en 2018 ya aparecía en la página del CNE como fallecido, pero ahora lo resucitaron y lo mudaron de centro! A mi mamá y a mi también nos mudaron de centro sin avisar! En la misma ciudad, pero a un centro súper lejos… Va a ir a votar su abuela! — pablo e. (@pabem) July 29, 2020

A mi esposa y a mi nos mudaron de centro sin nuestra autorización. Nuestro centro original fue el Colegio La Consolación en Las Palmas y nos cambiamos, sin nuestro consentimiento, a una escuela en Maripérez — HumberCarvajalChitty (@5berto) July 29, 2020

Consulté alrededor de diez cédulas entre familiares y vecinos y 6 incluida yo, fuimos emigrados al pueblo de Sta Rosa, después de votar toda la vida en una Escuela Técnica cerca de mi domicilio. — Nancy J. González (@Najogon) July 29, 2020

Yo tengo 3 días tratando y la pag no abre. 2 amigas fueron cambiadas . Una a Yaracuy y otra a Carrizal…desde Chacao — @VcinaCampoAlegreCaracas (@VecinosCampoAl1) July 29, 2020

Otros usuarios en la red social también denunciaron que no podían ingresar a la página web del CNE desde el exterior.

Me entero de que está restringido el acceso a la página web del CNE desde el extranjero. Qué ridiculez. No sé que excusa se habrán inventado, pero no funciona del todo. Aunque tuve que hacer varios intentos, acabo de entrar con mi teléfono como si lo hubiera hecho desde Caracas. — Alejandro Armas (@AAAD25) July 29, 2020

Llevo media hora tratando de abrir la página 😒 — Gustavo Rojas Matute (@gusrojasmatute) July 29, 2020

Logré entrar activando el VPN de Opera y lo puse en Asia. pic.twitter.com/fS6xupiNh5 — Pablo Hernández Borges (@PabloHernandezB) July 29, 2020

Omitiendo la normativa

El artículo 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece que el Registro Electoral inscribirá a los electores en un centro de votación que se corresponda con el ámbito geográfico de su residencia.

“Ninguna persona podrá estar adscrita a varios centros de votación. Si una electora o elector aparece registrado más de una vez, prevalecerá el registro que corresponda a la última actualización efectuada por ella o él y se anularán las restantes”, se agrega en la normativa.

Igualmente en el artículo 21 se indica que la inscripción o actualización de datos en el Registro Electoral, se debe hacer ante los centros estipulados y de forma personal. “La inscripción o actualización se perfecciona con la firma y la impresión de las huellas dactilares”, explican.