Medina: No se están dando las condiciones para elegir libremente - Runrun

El diputado señaló que hay estados con distinta cantidad de población que elegirán el mismo número de parlamentarios

El diputado de la Asamblea Nacional y presidente del Comité de Postulaciones, Ángel Medina (PJ-Bolívar) aseguró que no se están dando las condiciones para que los venezolanos puedan elegir de forma libre en las próximas elecciones parlamentarias.

En rueda de prensa virtual el diputado señaló que el aumento de la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional viola el artículo 186 de la Constitución, que establece que se debe regir según la base poblacional del 1,1% de la población total del país.

“Ese índice poblacional debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y eso no sucedió”, agregó por lo cual considera que este cambio se debe a motivos políticos. Igualmente dijo que hay estados en los que no se respeta la representación proporcional.

“En Delta Amacuro hay 237 mil habitantes, en Vargas hay 443 mil y en Yaracuy viven 747 mil personas y en los tres estados se elegirán 6 diputados. Eso da a entender que hay una intención política de privilegiar algunos circuitos, para beneficiar a una opción que sabemos es la del chavismo”, explicó Medina.

Igualmente el diputado y miembro del Comité, Piero Maroun (AD-Monagas) denunció que el cronograma electoral fue publicado 10 días después de la convocatoria. “La Ley Orgánica de Procesos Electorales exige la publicación del cronograma el mismo día de la convocatoria”.

También criticó el llamado de conformación de grupos de electores, que a su juicio está “pasando por debajo de la mesa”. “Cómo se recogen 100 mil firmas y se validan en medio de la pandemia. Evidentemente eso no se hizo, aunque quizás el CNE dirá que se formaron una cantidad de grupos de electores”.

Sobre la actualización del Registro Electora, el diputado Ángel Medina señaló que en estados más poblados hay menos puntos habilitados. “No estamos en contra de que en lugares con menos población haya más puntos, pero tiene que ver con razones políticas”.

Medina insiste en las condiciones

Ambos diputados coincidieron en que la oposición seguirá insistiendo en condiciones para poder tener elecciones libres y transparentes. Sin embargo no aclararon cuál será la estrategia si el CNE decide continuar con este proceso electoral.

“Seguiremos insistiendo en que debemos lograr condiciones, que el CNE debe nombrarse en el Comité de Postulaciones, que el Registro Electoral sea una realidad y que no sea un desastre de números, que realmente en la calle exista la oportunidad del ciudadano de votar y elija. Salimos a votar por unas gobernaciones y te ponen un protector, o eliges una AN y montan una constituyente. Hoy el voto no vale nada”, aseveró el diputado Maroun.

Ángel Medina señaló que la intención para que exista una verdadera elección es que debe haber reglas claras. Además criticó las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. “Cuando declara con parcialización da cuenta que no brinda ninguna garantía a los ciudadanos”.

El diputado de Bolívar también informó que el Comité de Postulaciones seguirá activo, aunque no han mantenido más actividades desde que el Tribunal Supremo de Justicia declarara la omisión legislativa y designara a los rectores del CNE.

“El Comité está allí y hemos entendido que es un espacio para crear condiciones y soluciones. Por eso hemos decidido mantenerlo activo y puede volverse a retomar para avanzar y reconstruir la institucionalidad para tener elecciones libres”, dijo Medina.

Añadió que están a la espera de la decisión política de la plenaria y junta directiva de la Asamblea Nacional. “No se ha avanzado en otra cosa, a la espera de la decisión política de la junta directiva de la Asamblea Nacional y estamos esperando la resolución de cuál será la estrategia”.