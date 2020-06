PasandoLaCuarentena | Alcaldía de Chacao ofrece talleres y cursos virtuales gratuitos - Runrun

View this post on Instagram

#28May | Porque nos interesa tu salud y bienestar físico, traemos para tí los mejores consejos de rutinas de ejercicio, para que puedes llevarlos a cabo en esta cuarentena. Mantenerse en forma es algo que preocupa a gran parte de la población, pero, en realidad, tan solo una parte muy reducida de ellos hace un esfuerzo en su día a día por lograrlo. A continuación vamos a mostrarte 10 ejercicios que puedes hacer en la comodidad de tu hogar para ponerte en forma y mejorar tu salud con tan solo invertir 30 o 40 minutos al día. Suena bien, ¿verdad?, así que recuerda aprovechar al máximo el tiempo en esta cuarentena y no descuides tu cuerpo. ¡Ánimo! Recuerda #QuédateEnCasa . . . #Chacao #ConcejalOscarGonzalezF #CapitalHumanoEsSalud