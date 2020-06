Las noticias económicas más importantes de hoy #2Jun - Runrun

Sistema Patria habilita opción «Monedero Gasolina» en la página

La plataforma Patria habilitó en su página la opción «Monedero Gasolina (L)» para aquellos usuarios que acudan a las bombas para llenar sus tanques con la gasolina subsidiada. A través de la cuenta del carnet de la patria en Twitter, el sistema emitió la información, al tiempo que publicó una fotografía en la que se muestra el capture de la pantalla en el que sale la opción del «Monedero Gasolina». Sin dar más detalles. Descifrado

Califican de «abuso» la exigencia de carnet para acceder al Metro de Caracas

El uso de un carnet laboral fue exigido este lunes para acceder al Metro de Caracas según los pasajeros que abordaron. Los ciudadanos que no pudieron acceder este 1ro de junio al sistema de transporte subterráneo fueron parados en seco en la entrada y calificaron la decisión como un «abuso». Descifrado

Asdrúbal Chávez (Pdvsa): «Más de 90% de las estaciones tiene gasolina»

El presidente de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), Asdrúbal Chávez, informó este lunes 1 de junio que más del 90% de las estaciones de servicios del país se encuentran totalmente equipadas para el nuevo esquema de distribución. «Hoy tenemos gasolina en todos los estados del país. Tenemos 1.568 estaciones de servicio, de las cuales teníamos completamente equipadas hasta las 8:00 de la mañana 1.476, lo que significa más del 90% de la estaciones de servicio del país totalmente equipadas de gasolina», puntualizó en declaraciones al canal Venezolana de Televisión (VTV) desde la estación de servicio en Fuerte Tiuna, Caracas. Banca y Negocios

Gasolina se sigue regalando en algunos estados porque no hay cómo cobrarla

Con múltiples problemas transcurre la primera jornada con nuevos precios de la gasolina en el país. En el estado Zulia, los gerentes de las bombas de gasolina decidieron vender al precio anterior, ante la ausencia de sistemas biopago y, además, establecieron un suministro límite de 30 litros, como medidas de contigencia para iniciar el servicio, debido a las enormes colas, sobre todo en Maracaibo, que se produjeron desde la tempranas horas del día. Banca y Negocios

Falla «normalización» del suministro: Pdvsa publica lista de gasolineras «super premiun»

El primer día de vigencia del nuevo precio de la gasolina comenzó con un suministro irregular, ya que un número importante de estaciones no tenía disponible el carburante y otras no pudieron abrir por no haber completado los procesos de ajuste y calibración de las máquinas surtidoras. Banca y Negocios

El Aissami: “Este nuevo esquema apunta a golpear al contrabando y ´bachaquerismo´ de la gasolina”

El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, calificó el nuevo esquema en la venta de gasolina en ese país como “una historia maravillosa” y explicó que la describe de esa manera porque a su criterio es una muestra de “la resistencia heroica de un pueblo”, del “compromiso patriótico de la clase trabajadora” y de “la conducción sabia y del liderazgo fortalecido del presidente Nicolás Maduro”. Petroguia

Exdirectivo de Pdvsa duda que El Palito produzca 33.000 barriles de gasolina

El exdirectivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Horacio Medina, puso en duda que la refinería El Palito del estado Carabobo esté produciendo 33.000 barriles diarios de gasolina, por cuanto lo que está operativo en el complejo refinador de Puerto Cabello es la planta de producción de nafta y diésel. El Pitazo

Petroamazonas reactivó producción de pozos cerrados tras solventarse rotura de oleoductos

La empresa Petroamazonas, la cual tiene a su cargo 23 bloques que suman 80% del total de la producción de crudo en Ecuador informó que en 21 días recuperó la totalidad de la producción de los pozos que fueron cerrados por la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Petroguia

Producción total de crudo de YPF cayó 0,5% en primer trimestre

La empresa Yacimientos Petrolíferos informó que en los resultados del primer trimestre obtuvo una ganancia de 6.300 millones de pesos (92 millones de dólares) que indican un saldo positivo con respecto al negavito del mismo período de 2019. Petroguia

Petroecuador asegura que emisiones de gases en refinería de Esmeraldas cumplen normativa ambiental

La empresa Petroecuador informó que según informes preliminares que las emisiones de gases de la refinería de Esmeraldas están por debajo de los máximos permitidos por la normativa ambiental. No obstante, en coordinación con la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente y Agua, se instalaron un total de ocho filtros de monitoreo de calidad del aire distribuidos en varios puntos de la ciudad de Esmeraldas para dar seguimiento al impacto de las emisiones de esa planta, especialmente del dióxido de azufre. Petroguia