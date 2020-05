PasandoLaCuarentena | CSSI UCAB a disposición de los pacientes para agendar consultas - Runrun

View this post on Instagram

#Anuncio📣 A partir del día LUNES 4 DE MAYO en el horario de 7:00AM a 12:00PM se estarán dando citas previas para distintas especialidades del centro, acatando las normas de distanciamiento social dictadas por la autoridades gubernamentales y sanitarias. . 📢SOLAMENTE SE ATENDERÁ POR ESTRICTA CITA PREVIA LAS CUALES SE OTORGARÁN EN EL CENTRO A PARTIR DEL LUNES 4 DE MAYO📢