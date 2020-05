Comisión Interamericana de DDHH otorga protección a Juan Planchart - Runrun

Está detenido en el Helicoide desde el 23 de marzo de 2019, luego que se le imputaron los delitos de conspiración, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundió hoy la resolución 19/2020 mediante la cual otorgó una medida cautelar en beneficio de Juan Antonio Planchart Márquez.

Juan Planchart está detenido en el Helicoide desde el 23 de marzo de 2019, luego que se le imputaron los delitos de conspiración, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Su caso es el mismo que el de Roberto Marrero, para entonces jefe del despacho de Juan Guaidó, de quien Planchart es primo.

En Junio de 2019 Planchart descubrió que tiene una protuberancia en el cuello y desde entonces ha tratado sin éxito de recibir tratamiento médico especializado. Él, sus familiares y abogados han presentado decenas de peticiones ante el tribunal de la causa, la fiscalía y la defensoría del pueblo implorando por atención médica.

Hasta ahora sólo se ha conseguido que un médico del SEBIN verifique la existencia del tumor, luego de lo cual este indicó que debía ser extirpado con urgencia. No obstante y luego de 11 meses, Juan no ha sido evaluado por un especialista y no está recibiendo tratamiento alguno, ello en contra de las decisiones judiciales que han ordenado su traslado a un centro asistencial.

En virtud de lo anterior, ante la gravedad y urgencia del caso, la CIDH ha pedido al Estado Venezolano que adopte medidas para proteger la vida, integridad y salud de Juan Planchart, además de concertar esas medidas con sus representantes. De igual forma la CIDH ha pedido que se investigue esta situación para evitar que se repita.

Los familiares de Planchart temen por su integridad, pues han visto cómo el Estado Venezolano simplemente ha ignorado de forma cruel e inhumana las peticiones que se le hacen, a la par que Juan refiere dificultad para tragar y corrientazos en el cuello.