ONG denuncian detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas - Runrun

El periodista de Monitor de Víctimas fue detenido junto a sus padres luego de que las FAES allanaran su casa. Luego, la familia Rojas fue trasladada a la sede policial en la Urbanización La Quebradita. Los padres de Rojas fueron liberados el 22 de marzo.

“Exigimos su inmediata liberación y garantías para la libertad de expresión de Darvinson así como la de todos los periodistas en Venezuela para mantener a la población debidamente informada ya que es un elemento esencial para frenar la pandemia del Covid-19”, afirmó un comunicado del observatorio de homicidios, Monitor de Víctimas.

“La detención de Darvinson Rojas la ejecutaron unos 15 funcionarios encapuchados y armados que, además, detuvieron a Jesús Rojas y Mirian Sánchez, padres de Darvinson. Se llevaron computadoras y celulares y golpearon al señor (Jesús) Rojas”, indicó El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Amnistía Internacional (AI) exigió la liberación “inmediata e incondicional” del periodista venezolano detenido tras informar sobre la propagación del covid-19 en Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por la detención del periodista, sumándose a los comunicados de Amnistía Internacional, el observatorio Monitor de Víctimas y el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

En el caso de la CIDH, el relator de la libertad de expresión de la Comisión, Edinson Lanza, fue quien afirmó que hacían seguimiento del caso.

El Comité de Protección para Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) también se pronunció ante la detención arbitraria de Rojas.

In #Venezuela on March 21, special forces arrested journalist Darvinson Rojas following his #coronavirus coverage.https://t.co/Sa7RCUqnGU

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) March 23, 2020