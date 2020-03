Investigadores del IVIC desmienten que el Covid-19 se cure con hierbas - Runrun

En su alocución del 22 de marzo, Nicolás Maduro hizo alusión a una receta basada en una mezcla de hierbas como el malojillo, jengibre y sauco que, en combinación con limón y pimienta, creyó que pudiera tener efecto en aliviar el malestar del coronavirus.

La Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) dirigió una carta al director de la Institución, Eloy Sira, en la que aclaran algunos conceptos científicos sobre el coronavirus que difundió el régimen de Nicolás Maduro en la alocución del pasado 22 de marzo.

En dicho discurso, se mencionaron supuestos estudios del señor Sirio Quintero para comentar que el coronavirus, responsable de la enfermedad conocida como Covid19, pudiera ser un “virus con un genoma híbrido entre el del VIH, de parásitos y de bacterias”.

Los investigadores del IVIC alertan que se difundió esta información con base a un artículo supuestamente publicado por Quintero en el Journal of Forensic Medicine, 36(1), 2020.

“Consideramos importante aclarar lo siguiente: Este artículo no aparece reportado en dicha revista, cuya circulación en este momento es solo hasta el 2019 (https://www.hilarispublisher.com/journalforensic-medicine.html). Una búsqueda en Google Scholar del nombre Sirio Quintero arroja un único artículo en la revista Acta Fenomenologica Latinoamericana, 2009 – clafen.org (además de las declaraciones en Aporrea)”, se lee en la carta remitida al director del IVIC y con copia a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

Los científicos especifican que la secuencia completa del genoma del SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid19, fue hecha pública el 7 de enero 2020 por investigadores chinos y en la actualidad se dispone de más de 50 secuencias de genoma completo de los aislados de ese virus que circulan en diferentes países.

“Estas secuencias confirman que este virus pertenece al género beta-coronavirus subgénero sarbecovirus, siendo el origen más probable de este virus un salto de especie desde un virus de murciélago (quizá de la especie Rhinolophus affinis) de forma directa o a través del paso de este virus a un pangolín. A lo largo de todo el genoma del virus se observa una alta identidad con otros coronavirus, no existiendo evidencia de inserción de genes de otros virus o patógenos”, precisan.

Por otra parte, los expertos venezolanos también cuestionaron que se difundiera información sobre el supuesto poder curativo contra el Covid19 de una mezcla de hierbas y productos naturales.

“En este sentido, queremos recordar las recomendaciones hasta el día de hoy de la OMS: Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros, pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Hay varios ensayos clínicosen curso con medicamentos occidentales y tradicionales. La OMS facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicosestén disponibles”, alertan.

En la misma alocución del 22 de marzo, Maduro hizo alusión a una receta del señor Quintero, basada en una mezcla de hierbas como el malojillo, jengibre y sauco que, en combinación con limón y pimienta, pudiera tener efecto en aliviar el malestar del coronavirus.

Maduro también publicó esta receta en un tuit, que posteriormente la red social Twitter eliminó por considerar que ese mensaje abona la desinformación.

Esta es la carta remitida al director del IVIC