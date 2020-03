Guaidó sobre la reunión de Duque y Trump: "Hay temas sobre la mesa y bajo la mesa" - Runrun

Ambos mandatarios se reunieron el pasado #2Mar en el Despacho Oval de la Casa Blanca y abordaron la crisis en Venezuela

El presidente (E), Juan Guaidó, se refirió a la reciente reunión de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de EE.UU., Donald Trump, y dijo que “hay temas sobre la mesa y bajo la mesa”.

“Hay temas de Estado que podremos tocar en su momento, hay temas sobre la mesa y bajo la mesa, hay temas que tenemos que ir implementando, construyendo algunas pocas capacidades que nos faltan para terminar de generar un desenlace, tener una solución al conflicto que vive Venezuela”, manifestó Guaidó a los medios.

Duque y Trump se reunieron el pasado lunes en el Despacho Oval de la Casa Blanca y abordaron la crisis en Venezuela.

“Es un gran tema para nosotros (…) La forma en la que ellos tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. De eso estaremos hablando. Es un gran tema en nuestras conversaciones”, dijo Trump.

Por su lado, Duque consideró que es “muy importante” hacer “más fuertes” las sanciones contra la “dictadura” de Venezuela.

Respecto a estas declaraciones, Guaidó señaló que “lo que puede decir” es que la situación de Venezuela “fue parte importante de la reunión” en la que “hubo una discusión de las alternativas viables al conflicto que vive Venezuela y que, “como expresaba” Duque, “hay un sentido de celeridad, de tomar acciones”.

“El año pasado construimos capacidades, hubo un reconocimiento diplomático, ya hoy también sabemos que no es suficiente, sino que tenemos que tomar acción conjunta los venezolanos”, subrayó.

A su juicio, el encuentro entre Duque y Trump supuso una “muy productiva conversación y reunión” en la que “fue clave y claro el respaldo” a la estrategia que ha planteado junto a sus países aliados.

Con información de EFE