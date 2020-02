Acusan a Maduro de desaparecer a 6 exdirectivos de Citgo mientras se retrasa el juicio - Runrun

Los seis petroleros estaban bajo arresto domiciliario cuando fueron detenidos abruptamente sin explicación hace dos semanas. Desde entonces han permanecido aislados, sin acceso a sus familias o abogados

Familiares de seis ejecutivos petroleros estadounidenses encarcelados en Venezuela acusan al régimen de Nicolás Maduro de “desaparición forzada” después de que los hombres estaban inexplicablemente desaparecidos para el inicio programado de su juicio el miércoles 19 de febrero.

Veronica Vadell dijo que los abogados de su padre, Tomeu Vadell, y los otros cinco ejecutivos de Citgo, con sede en Houston, habían estado esperando en un tribunal de Caracas durante más de seis horas para que los hombres fueran transferidos por la policía de inteligencia de la nación. En un mensaje publicado en las redes sociales, exigió a las partes interesadas de todas las partes que trabajen para resolver el “caso de rehenes” de inmediato.

“¿Por qué hay un retraso? ¿Dónde están los hombres? “, Escribió.

El arresto tuvo lugar el mismo día que el presidente encargado Juan Guaidó se reunió con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, alimentando las especulaciones de que la detención tenía motivaciones políticas.

No está claro por qué la policía de SEBIN nunca transfirió a los hombres de la cárcel de Helicoide en Caracas, donde se cree que están detenidos. El fiscal general nombrado arbitrariamente por el chavismo, Tarek William Saab, confirmó a The Associated Press el miércoles que todo estaba listo para que comenzara el juicio.

Los seis hombres fueron arrastrados por agentes de seguridad enmascarados mientras se encontraban en una reunión en Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias en 2017. Los habían atraído a Venezuela para asistir a una reunión en la sede de PDVSA, el gigante petrolero estatal de Citgo.

El grupo voló en un avión corporativo. Incluyeron a Vadell, vicepresidente de refinación; Gustavo Cárdenas, jefe de relaciones estratégicas con los accionistas, así como del gobierno y asuntos públicos; Jorge Toledo, vicepresidente de suministro y comercialización; Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de la refinería Citus Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de servicios compartidos; y Jose Angel Pereira, el presidente de Citgo.

Los hombres esperan juicio por cargos de corrupción derivados de un plan nunca ejecutado para refinanciar unos 4 mil millones de dólares en bonos Citgo al ofrecer una participación del 50% en la compañía como garantía. Los fiscales acusan a los hombres de maniobras para beneficiarse del acuerdo propuesto.

Pero muchos creen que los hombres, cinco de los cuales son ciudadanos estadounidenses naturalizados y el otro residente legal, están retenidos como moneda de cambio político a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado. Citan como evidencia de irregularidades las decisiones del juez inicial de posponer 15 veces seguidas una audiencia preliminar.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió en abril la liberación de los hombres después de reunirse con miembros de la familia en la Casa Blanca.

“Vamos a apoyarlos hasta que sean libres y hasta que Venezuela sea libre”, dijo en ese momento.