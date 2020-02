[VIDEO] Cabello dice que tío de Guaidó fue detenido por trasladar explosivos - Runrun

El dirigente indicó que Juan José Márquez también trasladaba “sustancias químicas de naturaleza explosiva” en “cápsulas de recarga de perfume”, así como una memoria en la que se detalla, en inglés, un plan con “unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela”.

El dirigente chavista Diosdado Cabello dijo este 12 de febrero que Juan José Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido por trasladar en un avión comercial “explosivos químicos” y chalecos antibalas no declarados.

“Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancias químicas de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está, esto no es mentira”, dijo Cabello en su programa de los miércoles, Con el mazo dando, al mismo tiempo que mostraba una imagen del material.

A Juan José Márquez lo detuvieron el 11 de febrero, cuando llegaba a Venezuela junto con su sobrino, a quien acompañó durante su gira internacional.

De acuerdo con Cabello, Márquez también trasladaba explosivos en “cápsulas de recarga de perfume”, así como una memoria en la que se detalla, en inglés, un plan con “unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela”.

“Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de ‘Juanito Alimaña’ y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no”, añadió.

Sostuvo, además, que los chalecos antibalas fueron comprados por el experto político J.J. Rendón, que se opone al chavismo, y que Márquez tenía en su teléfono móvil el contacto de “un funcionario del servicio secreto de Estado Unidos de nombre Charles”.

Por otro lado, Cabello anunció que el gobierno de Nicolás Maduro abrirá una investigación contra la aerolínea TAP, tras insinuar que Márquez contó con complicidad de esta empresa para presuntamente introducir estos elementos en el avión.

“En la línea aérea no son unos santurrones, y tendrán pues aquí una averiguación porque esto lo permitió la línea aérea, ellos son muy estrictos allá, usted lleva un colirio abierto y se lo decomisan, (pero) entonces dejan que metan estas cosas”, manifestó.

Asimismo, aseguró que Guaidó no figuraba en la lista de pasajeros del vuelo, y que el embajador portugués en Venezuela, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro, se trasladó desde Caracas hasta la terminal aérea de Maiquetía para recibir al opositor.

“Los portugueses creen que nosotros somos pendejos, los dueños de la aerolínea creen que nosotros somos pendejos. Su embajador fue para allá (y) nosotros tenemos que calarnos esa porque nosotros somos tercermundistas, en vías de desarrollo, decían, y ellos son el reino de Portugal”, indicó.

Con información de EFE