Al menos 10 personas fallecieron tras incendio en un cañaveral de Cagua, estado Aragua - Runrun

#AlMomento De manera extraoficial se pudo conocer que más de 10 personas, entre ellas menores de edad fallecieron, luego de que se registrara un incendio de vegetación en un cañaveral en el sector La Carpiera, Cagua, estado Aragua. El incendio se produjo después que iniciara la quema de caña en horas del mediodía de este jueves, donde se encontraban niños que fueron atrapados por el fuego, fuentes extraoficioles también indicaron que los afectados fueron ingresados al Hospital Central de Maracay (HCM) y el hospitalito de Cagua, los cuales presentaban graves quemaduras en sus cuerpos. Al lugar de los hechos hicieron presencia Comisiones de Protección Civil Sucre y Bomberos de Aragua. Información en desarrollo… Fotos Cortesía . Por: @adrianaalvarz #23Ene #Cagua #Reporte #Aragua #Quema #Incendio #ElPeriodiquto