Diputado Noriega asegura que audio difundido por Marquina es un montaje - Runrun

Se preguntó por qué si su colega parlamentario tenía una información como esa en su poder no la dio a conocer antes

El diputado José Gregorio «Goyo» Noriega negó la veracidad del audio difundido este 17 de enero con el que se denunció el intento de sobornar al también parlamentario Alfonso Marquina para que no apoyara la reelección de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional (AN).

Noriega aseguró que la grabación difundida es un vulgar montaje. Se preguntó por qué si Marquina tenía una información como esa en su poder no la dio a conocer antes. “Quienes me conocen bien, mis Amigos y Familiares, saben que esa no es mi voz, pretenden enlodar mi imagen y la de todos los que dimos un paso firme en contra de las cúpulas que a espaldas del pueblo comparten y se reparten el poder en nuestro País”, señaló el parlamentario en su cuenta Twitter.

Insistió en preguntar porque el audio no se hizo público dos semanas antes, cuando se estaba en el proceso de elección de la directiva de la Asamblea Nacional. «Si el diputado Marquina tenía ese audio porque lo saca dos semanas después de la elección de la directiva de la Asamblea Nacional (AN) ¿Por qué no lo sacó antes para así impedir lo que finalmente ocurrió? No lo hizo porque no lo tenía, porque ese audio es un vulgar montaje», manifestó.

También acusó a Marquina de haber simulado un hecho punible e intentar dañar su imagen de manera pública. «Señor Marquina, sepa que ha cometido un delito, ha simulado un hecho punible. Me está calumniando y difamando y por ello tendrá que responder ante la justicia, así que me reservo todas las acciones legales que me corresponde ejercer», advirtió.