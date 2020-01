Elliot Abrams: Maduro pierde apoyo de la izquierda en el continente - Runrun

El representantes especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela dijo que las declaraciones de los gobiernos de México y Argentina demuestran que no apoyarán actuaciones “inaceptables” de Maduro frente al Parlamento

Abrams reconoce han subestimado el apoyo de Rusia y Cuba a Maduro

En una rueda de prensa, el representante especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, celebró las posturas de los gobiernos de México y Argentina de considerar inaceptable el asalto al parlamento venezolano por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que impidió la entrada de su presidente, Juan Guaidó, para la elección de la junta directiva el pasado domingo.

Representante especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, destaca el pronunciamiento de Argentina y México sobre el golpe de Maduro al Parlamento. #6Ene pic.twitter.com/rwk18BWFxB — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 6, 2020

“Las declaraciones de México y Argentina son interesantes porque, aunque no tienen la misma postura que Estados Unidos, son una señal que Maduro está perdiendo el apoyo no solo en la derecha y en el centro, sino también en la izquierda de la región. Solo le quedan China, Rusia y Cuba”, dijo Abrams. Acerca de los dos últimos países, reconoció que subestimaron el apoyo de Puntin y los Castro a Maduro: “Son los dos pilares más importantes sin los cuales el régimen no seguiría hoy en el poder”.

Abrams aseguró que seguirán trabajando junto con Guaidó y que vendrán más sanciones para el gobierno de Maduro, sus funcionarios e instituciones.