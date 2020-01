Bracho: La burbuja de Caracas comenzó a reventar - Runrun

La parlamentaria denunció que, en vuelos nocturnos, las torres de control de los aeropuertos venezolanos permanecen con los sistemas de luces apagadas

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Nora Bracho señaló este viernes que “en la Gran Caracas ya se comenzaron a sentir los problemas que afectan al resto del país y la burbuja en la que se vivía en la capital comenzó a reventarse”.

“Las colas para abastecer combustible se han vuelto cotidianas y ya son varias las estaciones que presentan la situación que se vive diariamente en el resto del país, incluyendo establecimientos cerrados por falta en el despacho de combustible, comentó.

Dijo que la mismo sucede con el resto de los servicios públicos. “El programa de administración de carga o racionamiento eléctrico se ve diariamente en varios sectores y el agua dicen que llegará con el Año Nuevo porque hay parroquias donde este servicio lo conocen solo a través de los camiones cisternas”, sentenció la diputada.

Vuelo peligroso

Para la presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la AN advirtió sobre los problemas de los terminales aéreos venezolanos. “Ya son varias las denuncias de usuarios que indican que en vuelos nocturnos, las torres de control están con los sistemas de luces apagadas, lo que podría causar una tragedia”, afirmó.

En el interior del país, la situación de los aeropuertos no deja de ser similar, aunado a la falta de vuelos y la incapacidad de generar pagos por vía electrónica.

“En las terminales terrestres son miles los usuarios que se quedan varados en estas fechas importantes para compartir con sus familias, porque no hay unidades suficientes o no pueden pagar porque no hay puntos o pagos por transferencia”, manifestó la diputada.

Bracho también se refirió al abuso, por parte de los transportistas públicos, de irrespetar las tarifas fijadas para el pasaje terrestre en Maracaibo, estado Zulia, y el uso de camiones o ‘perreras’ para trasladar a los usuarios.

“El Sistema Metro no está funcionando ni a media máquina porque los trenes tienen vagones sin aire que no los abren al público y en estos últimos días solo está funcionando un tren, en tanto que los buses no están activos en ninguna de las rutas urbanas”, señaló.

La parlamentaria añadió que “la basura sigue comiéndose a Maracaibo y la crisis del agua agrava la situación”.

Bracho destacó la gravedad del sistema de gas doméstico en el interior del país. “Y es que ya ni por cilindros o bombonas se consigue, y se ha vuelto común regresar a cocinar con leña, lo que trae aparejado el repunte en enfermedades respiratorias producto del humo generado”.

Según la diputada, los ciudadanos ya se cansaron y “cobrarán este sometimiento a vivir de manera infrahumana más temprano que tarde, porque todo tiene un punto de quiebre y el de este régimen llegó. Es necesario generar el cambio que permita implementar todo lo que hemos venido trabajando en el Plan País en materia de servicios públicos y que se permita con esto retomar la calidad de vida del venezolano”.