Muere Elizabeth Salazar, paciente emblemática de cáncer y defensora de DDHH - Runrun

View this post on Instagram

Expresamos nuestras condolencias a Rafael Ugas y demás familiares de Elizabet Salazar, venezolana que migró de manera forzada a #Colombia ante la imposibilidad de garantizar su tratamiento contra el cáncer en Venezuela. Batalló por vivir hasta sus últimos minutos. • Elizabet fue una defensora de derechos humanos apoyando siempre a los más humildes, tanto en Caracas como en los Valles del Tuy, siendo ésta su última morada en nuestro país antes de decidir junto a su esposo, buscar ayuda cruzando la frontera. Ahí recibió el apoyo que buscó y puso su propia enfermedad al servicio de la lucha por la salud de muchos. Hasta siempre Elizabet. _ #31dic #Condolencias #ddhh #ddhhvzla #Provea #Venezuela #DefensoresDDHH