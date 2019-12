Gonzalo Himiob: Arrestos por motivos políticos aumentaron en 2019 - Runrun

Gonzalo Himiob, director de la Organización Foro Penal Venezolano, aseguró este jueves 19 de diciembre que este 2019 han contabilizado un incremento significativo en la cifra de presos políticos en comparación con años anteriores.

En una entrevista para el programa En Vivo de Unión Radio el abogado destacó que el “arresto arbitrario” por razones políticas se incrementó de forma considerable y recordó que entre el mes de febrero y marzo hubo aproximadamente mil detenciones.

“Una cifra que nunca se había alcanzado antes; recordemos que este año 2019 fue muy movido desde el punto de vista de las manifestaciones políticas y pacíficas en el país y eso dio lugar a que se dieran estos arrestos masivos”, dijo.

Himiob también resaltó el aumento de “tratos crueles e inhumanos” y de la “persecución” a los familiares de los políticos buscados por la justicia.

Cabe destacar que la cifra más reciente que maneja la ONG es de 390 presos políticos, de los cuales 371 son hombres y 19 mujeres. Del mismo grupo se destaca que 272 son civiles, mientras que 118 son militares.

#16Dic Son 390 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada del @ForoPenal de esta semana enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para su verificación y cerificación. /// 390 #PoliticalPrisoners in #Venezuela according to @ForoPenal weekly updated list pic.twitter.com/HmfhBR9h63

