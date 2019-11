Primer juicio oral y público de Juan Requesens será el próximo #25Nov - Runrun

El primer juicio oral y público contra el diputado Juan Requesens se llevará a cabo el próximo lunes 25 de noviembre, así lo informó su abogado Joel García, desde las afueras de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubicada en la ciudad de Caracas.

Explicó que de acuerdo a lo enmarcado en las leyes a este juicio podrán ingresar todos los ciudadanos que así lo deseen, sin embargo, reiteró que el régimen de Nicolás Maduro se ha encargado de burlar todas las reglas, por lo que no descartó que en esta oportunidad se repita lo visto en juicio anteriores contra líderes políticos, en los que arbitrariamente se hace el juicio de manera privada.

Durante sus declaraciones García hizo referencia al nuevo pronunciamiento del Grupo de Trabaja de Detenciones Arbitraria de la ONU, en el que exigen la liberación inmediata del parlamentario, resarcir los daños en su contra por todo este tiempo de encarcelación y, por último, llevar a cabo una investigación en la que se determine los responsables de las violaciones a los derechos humanos, torturas, tratos crueles e inhumanos y el retardo procesal en el caso del diputado Juan Requesens.

Dijo que el régimen de Maduro, que fue electo en octubre pasado para ocupar a partir del 2020 y por un lapso de dos años un escaño en el Consejo de DD. HH de la ONU, debe demostrar su interés en colaborar con las Naciones Unidas y dar cumplimiento a todo lo solicitado en sus informes, normas, convenios y acuerdos.

Es por esto que el abogado Joel García exigió un inmediato cumplimiento a estas exigencias del Grupo de Trabajo.

Desde las afueras del PNUD Juan Guillermo Requesens, padre del diputado, reiteró que luego de esta exigencia su hijo debe ser puesto en libertad de manera inmediata, por lo que detalló que se encuentra a la espera de que la juez Carol Padilla, encargada del caso, se pronuncie con respecto a esta decisión de las Naciones Unidas.

Dijo que en el caso de su hijo “no existe nada que negociar”, haciendo referencia a una próxima ronda de excarcelaciones de presos políticos anunciadas como parte del acuerdo en el proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios de la oposición.

Al preguntarle sobre la posibilidad de que el diputado salga de la cárcel bajo la condición de ser desterrado y obligado a vivir fuera de Venezuela, Juan Guillermo Requesens dijo que eso es una posibilidad que no se han planteado, sin embargo, reiteró que la decisión es únicamente de su hijo, que es el que está “secuestrado”.

El diputado Juan Requesens será enjuiciado junto a otras 16 personas, señalado por siete delitos.

Un Requesens “más fuerte y más humano”

Por su parte la exdirigente estudiantil Rafaela Requesens, hermana del diputado, dijo que en este año que lleva su hermano en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, se ha convertido en un hombre “más fuerte y más humano”.

De acuerdo a las declaraciones dadas por la expresidenta de la FCU de la UCV a El Informador, en prisión el parlamentario se ha conectado más con la realidad de los venezolanos, con lo que se debe hacer para salir de esta crisis, “la madurez, la unidad, que eso fue lo primero que no dijo, por lo tanto, cuando salga, Juan va a ser un monstruo, quizás si no hubiese pasado por eso no hubiera podido ser lo que será cuando salga”.

Rafaela dijo que “sea como sea” su hermano saldrá de prisión, también dijo que en los próximos años “Juan va a ser presidente y esto le va a dar la fortaleza, no sé cuándo, quizás en muchos años, porque seguirá logrando objetivos, haciendo familia, y él va a ser presidente y mi miedo porque se quede en la celda no existe”.

Explicó que, si Juan Requesens “no estuviese tras las rejas, igual estuviese creciendo. Desde el día uno que presentó sus metas, las logró. Él ha estado consciente. No creo que esto haya sido una catapulta, él igual iba a lograr sus objetivos estando o no estando preso”, añadió.