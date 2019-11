Una fracción de la AN rechaza que chavismo participe en Comisión para elegir rectores del CNE - Runrun

Un grupo de parlamentarios consideran que el Psuv solo regresó para “implosionar lo que queda de Asamblea Nacional”

La Guardia Nacional implementó un procedimiento de seguridad que incluyó tomar foto a los carnets de los periodistas

@saracosco

Una marcha chavista en apoyo al expresidente Evo Morales – quien renunció el pasado domingo luego de la sugerencia hecha por el Alto Mando Militar de Bolivia – tenía como un “punto de agitación” la Esquina La Bolsa, justo donde queda ubicado el Palacio Federal Legislativo.

Aunque se desconoce si el motivo era la marcha, los funcionarios de la Guardia Nacional que custodian el Palacio decidieron implementar un protocolo de seguridad, distinto al de las semanas anteriores.

En la primera entrada – en la esquina La Bolsa – el Comandante de la GN de la Asamblea Nacional, Mayor Leonardo Malaguera, tomó fotos de los carnets de los periodistas, con el argumento de que era por “seguridad” ante la ausencia de una lista.

Pero luego en la segunda puerta – que ya da paso a los jardines del Palacio – otro grupo de Guardias tomaron nota en un papel de los nombres y cédulas de los periodistas y trabajadores del Parlamento.

Ni trabajadores de la Asamblea Nacional ni los periodistas que constantemente asisten a las sesiones, conocieron de forma exacta el motivo de este procedimiento.

Pero ya una vez pasado estos filtros, los diputados de las fracciones minoritarias – que deberán elegir al próximo presidente de la AN, según el acuerdo rotativo de la oposición- dejaron entrever aún más sus diferencias con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al mando del presidente Juan Guaidó.

Desde los jardines del Palacio, el diputado Biagio Pilieri (Convergencia-Yaracuy) volvió a criticar la conformación de la Comisión Preliminar para renovar el Poder Electoral.

“Por lo ético, no es posible que esta Comisión esté integrada por ciudadanos que no son diputados, debido a que abandonaron su cargo en la AN durante dos años y perdieron su investidura. Se están violando los artículos 187.20, 191 y 197 de la Constitución”, expresó Pilieri, quien forma parte de la fracción 16 de Julio – el ala más radical de la oposición.

El parlamentario aseguró que el chavismo no regresó con buenas intenciones a la Asamblea Nacional. “Vienen a implosionar lo que queda de la AN y otros están en el juego de llevarnos empujados solo a una elección parlamentaria”.

Aún con sus diferencias, minutos después de estas declaraciones los diputados Adolfo Superlano (Barinas) y José Antonio España (Delta Amacuro) explicaron la expulsión del partido Cambiemos se debe a las críticas hacia la gestión del presidente Guaidó.

“Se me ha dicho que soy muy crítico con la gestión de la Junta Directiva, particularmente con el diputado Guaidó y el diputado Stalin González. Se me ha pedido que baje el volumen y que mis declaraciones tienen que someterse a censura previa, lo cual es totalmente inaceptable”, expresó España.

El diputado expuso que mantiene una postura crítica hacia el presidente Guaidó porque hasta ahora no ha dado resultados concretos y considera que se ha escalado en la confrontación, en vez de buscar “espacios de diálogo”.

Por el momento, las diferencias políticas dentro de Cambiemos no se dirimieron con una negociación. España señaló que en las próximas horas podría nacer otra fracción dentro del Parlamento.