Denuncian despido de 120 trabajadores de Maderas del Orinoco - Runrun

William López, secretario de prensa y propaganda del sindicato de Maderas del Orinoco, aseguró que fue sustituido el presidente de la empresa a raíz de las denuncias por la pérdida de miles de hectáreas de pino

120 trabajadores de Maderas del Orinoco, empresa ubicada en Puerto Ordaz, estado Bolívar, recibieron notificaciones de despido, posterior a las denuncias hechas por William López, secretario de prensa y propaganda del sindicato, sobre la pérdida de más de 180 mil hectáreas de pino por quema que no fue controlada.

De acuerdo con una nota publicada por el Correo del Caroní, López condenó esta medida que proviene, aseguró, del presidente saliente de la empresa.

Entre los despedidos está Kenny Rodríguez, con ocho años de servicio en la Gerencia de Talento Humano.

“No entiendo por qué me botaron si he tenido una asistencia puntual. Tengo un hijo de un año que le dio parálisis, y yo no agarré reposo, me lo cuidaban. Dependo de este trabajo para comprarle sus medicamentos (…) no me dieron justificación, sino que me presentara en la Inspectoría del Trabajo y listo”, señaló Rodríguez.

“Yo estaba de vacaciones. Me pasaron la información de que tenía que ir a Ferrocasa y de allí a la inspectoría porque estoy despedida. El lapso de enero a junio estuve de reposo y tuve problemas para autenticarlo por falta de sistema, y no me lo aceptaron porque no lo entregué a tiempo. Me pusieron a trabajar y ahora me dicen que es que yo tenía un proceso administrativo”, agregó Rosángela Rondón.

Por su parte, Carlos Marcano, trabajador de Maderas del Orinoco, exigió a la nueva presidencia una reunión con los empleados. “Los trabajadores somos los que tenemos la fuerza para sacar a la empresa adelante”, dijo.

William López recordó todos los beneficios laborales incumplidos en la estatal, al tiempo que afirmó que los trabajadores son acosados y perseguidos.