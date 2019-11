Bloomberg confirma lo que era un rumor: Rusia envía aviones repletos de "cash" al gobierno de Maduro - Runrun

Según el artículo, el Kremlin hizo el envío de dinero a través de misteriosas aeronaves. Cuánto dinero transfirió y cómo fue el mecanismo

Un sólido trabajo de investigación de la periodista Patricia Laya de la Agencia Bloomberg pone en blanco y negro los rumores -que hasta ahora no habían sido confirmados- sobre la cooperación de bancos rusos con los bancos gubernamentales venezolanos para eludir las sanciones de los Estados Unidos y conseguir dinero fresco para el régimen venezolano. El informe se titula: “AVIONES REPLETOS DE BILLETES HAN SIDO ENVIADOS DESDE RUSIA A VENEZUELA”.

“Se han enviado cientos de millones de dólares en efectivo desde Rusia a Venezuela, lo que proporciona un salvavidas al país sudamericano, ya que las sanciones de EE. UU. limitan su acceso al sistema financiero global. Se envió un total de $ 315 millones en billetes de dólares americanos y en euros en seis envíos separados desde Moscú a Caracas desde mayo de 2018 hasta abril de 2019″, según datos revisados por Bloomberg de ImportGenius, que compilaron los registros aduaneros rusos obtenidos a través de fuentes privadas.

El efectivo proviene de préstamos administrados por los gobiernos de los dos países y fue enviado al Banco de Desarrollo de Venezuela. BANDES, según los registros. Si bien el dinero podría ser para cualquier cantidad de cosas, como por ejemplo Venezuela repatriando efectivo en el extranjero o dividendos de una participación en un banco con sede en Moscú o ingresos por ventas de crudo u oro, la compleja hazaña logística muestra una de las formas en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha tratado de eludir las agresivas sanciones financieras de Estados Unidos.

Como consecuencia del escrutinio, el Banco Central está realizando más transacciones en efectivo, a veces ofreciendo a los clientes locales acceso a billetes en euros. Los datos de ImportGenius llegan hasta abril de este año. Ese mes, se enviaron alrededor de $ 97 millones en billetes en dos cargas del banco Evrofinance Mosnarbank con sede en Moscú al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes. Evrofinance es una empresa conjunta entre Bandes y la agencia estatal de administración de propiedades de Rusia.

En enero, se enviaron billetes de 100 euros por un valor total de $ 113 millones del prestamista controlado por el estado Gazprombank, que en ese momento tenía una participación en Evrofinance. La misma entidad envió $ 50 millones en billetes de dólares estadounidenses solo dos días antes, y dos envíos separados de moneda no especificada por un total de $ 55 millones se realizaron en mayo y julio del año pasado. Los funcionarios de prensa de Evrofinance no respondieron a las solicitudes de comentarios. Las solicitudes hechas a Bandes a través del Ministerio de Finanzas de Venezuela fueron redirigidas al Ministerio de Información, que no respondió.

Un funcionario del gobierno venezolano, que pidió no ser identificado discutiendo asuntos delicados, confirmó que el país había recibido envíos en efectivo vinculados a Evrofinance, pero no quiso hacer más comentarios.

El portavoz de Gazprombank, Anton Trifonov, se negó a comentar sobre los envíos de efectivo, pero señaló que “la cuenta corresponsal de Bandes con Gazprombank, así como cualquier cooperación entre los bancos, se canceló por completo en marzo de 2019”.

El régimen venezolano ha hecho todo lo posible para mantener el acceso a la moneda fuerte, ya que la represión de los Estados Unidos lo deja aislado de los sistemas financieros convencionales, y los principales bancos se niegan a hacer negocios con Maduro. Entre otras aventuras, el régimen ha utilizado ventas secretas de oro para recaudar fondos, al tiempo que estudia la posibilidad de usar criptomonedas o un sistema de pago global administrado por Rusia para enviar dinero.

Bandes fue sancionado en marzo por Estados Unidos, que alegó que Maduro usa las cuentas del banco para mantener una cantidad sustancial de dinero en el extranjero, principalmente en Europa.

Los funcionarios dijeron que el gobierno venezolano había comenzado a retirar fondos del Banco Central, trasladándolos a Bandes.

El año pasado, Evrofinance fue seleccionado por el gobierno de Maduro para manejar algunos pagos a sus proveedores, a quienes se instó a canalizar las transacciones internacionales a través del banco de Moscú. Más tarde ese año, Venezuela nombró a un ex miembro de la junta de Evrofinance como un alto funcionario en el sistema bancario de la nación”. Fin del artículo.

Esto confirma los comentarios sobre la llegada a Maiquetía de varios vuelos del mas grande avión de carga ruso así como de otras aeronaves de las que se decía cargaban suministros para el mantenimiento de los equipos militares de fabricación rusa que incluyen desde los aviones Sukhoi hasta los fusiles Kalashnikov, pasando por los tanques de guerra Dragon y los misiles antiaéreos S-400 y S-300. Si bien es cierto que la carga de algunos de esos aviones obedecía al convenio militar ruso-venezolano también es claro que los billetes llegaron por esa misma vía en aeronaves menos llamativas. El sigilo y la vigilancia militar estricta a esas aeronaves en suelo venezolano permitían mal pensar en cual sería su cargamento.

La visita de Maduro a Moscú (septiembre 2018) donde lo acompañó el ministro Tareck Zaidan El Aissami como ministro de Industrias y Producción Nacional sirvió para finiquitar los arreglos con el banco ruso-venezolano donde una placa al relieve de bronce despliega la figura de Hugo Chávez. Fue colocada en la inauguración de la única oficina de este banco de “segundo piso”. La trazabilidad de las transacciones por esta entidad se dificultó hasta el momento en que comenzaron los negocios con BANDES. Cuando ayer escribí los runrunes de esta semana mencioné el seguimiento que se está haciendo a todas las negociaciones del gobierno venezolano a nivel global con la cooperación de 17 países, por ahora. Precisamente una transacción por vía rusa sirvió para que en España congelaran algunos activos de un “enchufado” venezolano que ahora se mudó a Dubái.

“El 6 de noviembre de 2018 en mi columna Runrunes en este mismo medio hice la primera mención al banco ruso Evrofinance Mosnarbank, propiedad conunta de Rusia y Venezuela: LAS TRAZAS:

“El pasado 25 de octubre en esta misma columna reproducimos la noticia que transmitió la muy respetada agencia de noticias económicas y financieras Bloomberg, donde mencionaban “el uso de un “oscuro banco ruso” llamado Evrofinance Mosnarbank -propiedad conjunta de Rusia y Venezuela- pero que no está sujeto a sanciones, como una alternativa para manejar los pagos a sus proveedores”. Me lo confirma primero un funcionario y luego lo reconfirmo con un contratista petrolero que la información es totalmente cierta y que los pagos se hacen en cuentas abiertas en algunas de las islas de Caribe, aliadas del gobierno, siendo dicho banco el corresponsal pertinente.

El procedimiento, desde los tiempos del ministro de finanzas Marco Torres, es que el gobierno transfiere a dicho banco y este les hace llegar los dólares a las cuentas de los contratistas en las islitas caribeñas. De esta forma “by-passean” el bloqueo que por lo demás deja claro que lo que sea para comprar alimentos y medicinas está exento de las limitaciones impuestas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) dependiente de la Secretaría del Tesoro de los EE. UU. y que el gobierno insiste en repetir para justificar su inacción -o su corrupción- en esos dos rubros…”

El 25 de Octubre de 2018 este fue el primer runrun donde aparece el banco ruso-venezolano MOVIMIENTOS:

De mucho dinero y por varias vías para evitar las trazas y las sanciones estadounidenses y europeas son las transacciones que, a través de oscuras entidades financieras y bancarias, vienen siendo reportadas en varios medios y que podrían estar bajo investigación en cualquier momento o de hecho ya lo están. Así fue como la agencia Bloomberg reportó hace unos días “el uso de un “oscuro banco ruso” llamado Evrofinance Mosnarbank que es propiedad conjunta de Rusia y Venezuela, pero no está sujeto a sanciones, como una alternativa para manejar los pagos a sus proveedores”. La foto del reportaje incluye a un director de dicho banco en reunión en 2015, en Moscú, con el entonces ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, el general Rodolfo Marco Torres.

Informan, además, que esa entidad ha crecido pues PDVSA ha pedido a sus proveedores abrir cuentas en dicho banco. Por otro lado, hay informaciones de la utilización de bancos de Sri Lanka y Camboya y de NovoBanco de Portugal a través de empresas en fideicomisos en el país luso y en Italia. Así como fue captada comprando en el mercado principal de Estambul la presidenta del CNE hay muchas fotos de otros personeros del gobierno venezolano en ese y otros mercados turcos pues ese país se ha convertido, como lo anunciamos hace varios meses, en el favorito de todos aquellos que tienen sanciones de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea. La compra de propiedades e inversiones en Turquía viene creciendo rápidamente.

Además, se confirma que es la ruta preferida para viajar a otros continentes. Ciertamente es Turquía un atractivo país para visitar. Ahora que hay la conexión con la compra y venta del oro del Arco Minero habrán de aumentar la frecuencia de vuelos de la que es una de las cinco primeras aerolíneas globales: Turkish Airlines. Lo veremos pues los negocios binacionales también van en aumento.