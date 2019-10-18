Juan Guaidó: El 16 de noviembre vamos todos a la calle - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, Juan Guaidó convoco la tarde de este viernes a una nueva movilización para el próximo 16 de noviembre.
“Hoy convoco a levantarnos una vez más y el 16 de noviembre todos a las calles”, dijo Guaidó.
El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) llegó a Valencia y se presentó en el hotel Ucaima donde se realiza un encuentro zonal de las estructuras de varios partidos políticos de oposición.
Guaidó informó que acompañará a los maestros el 22 y 23 de octubre en la huelga que están preparando para la exigencia de sus derechos.
“La dictadura nos quiere arrodillados, como hace dos días arrodillaron a ‘Pipo’ (Edmundo Rada) y lo asesinaron. Si la dictadura quería enviar un mensaje, le tenemos otro: estamos de pie y seguimos en las calles”, sentenció el líder e oposición.
Reiteró que el 24 de octubre estará en el Zulia para denunciar todo lo que padecen en materia de servicio públicos.
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