Foro Penal confirma excarcelación de 12 de los 24 presos políticos que anunció Saab - Runrun

EL FISCAL DESIGNADO por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab anunció este jueves que 24 presos políticos serían liberados en las próximas horas en el marco del diálogo nacional entre el gobierno y un mínimo sector de la población.
“Es un mensaje que damos, un paso adelante para lograr la convivencia pacífica y alejar la violencia”, dijo Saab.
El titular del Ministerio Público aseveró que durante la gestión de la comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente se han concretado 222 liberaciones desde el año 2017.
La Organización No Gubernamental, Foro Penal informó que hasta las 2:00 de la tarde del 17 de octubre se ha podido confirmar la excarcelación de 12 presos políticos.
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A través de Twitter el director de la ONG Alfredo Romero, precisó que entre las últimas personas que han sido excarceladas son: Yonathan Medina, Eugenio Escalona, Adriana Milena Delgado, Yorman Ortiz, Heber Ramírez, Andrea Rivas, Thais Valera y Eva Lugo.
Más temprano se confirmó la excarcelación de Pedro Jaimes, Carlos Pérez y Elías Rodríguez Jaimes, administrador de la cuenta de twitter @Aeremeteo, quien fue apresado en mayo de 2018 acusado de revelar secretos políticos y espionaje informático por compartir información pública sobre la ruta del avión presidencial.
El profesor Carlos Pérez, militante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), fue detenido en marzo pasado por funcionarios del Sebin, 14 meses después de haber salido en libertad condicional tras permanecer tres años detenido sin que se le siguiera juicio alguno.
Por su parte, Elías Rodríguez, militante del partido Voluntad Popular, fue detenido en enero de 2019 por llevar en su vehículo panfletos repartidos por esa tolda política en 2018. Joel García, abogado defensor del diputado Juan Requesens, ratificó que serán liberados con medidas cautelares los presos políticos que ya tenían boleta de excarcelación.
*Con información de TC
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