Guaidó sobre muerte del exconcejal Edmundo Rada: "Esto es un asesinato de la dictadura" - Runrun

“DEBEMOS DECIR QUE ESTO ES UN ASESINATO DE LA DICTADURA”, aseguró el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, luego de que este jueves fue encontrado el cadáver del exconcejal, Edmundo “Pipo” Rada en la carretera Petare Santa Lucía, en Caracas.
En rueda de prensa el presidente informó que Rada – que también militaba en Voluntad Popular – desapareció el miércoles, 16 de octubre, desde la mañana y hoy temprano los dirigentes de Voluntad Popular y su familia hicieron la denuncia respectiva.
Como lo reseñó El Pitazo una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) halló el cuerpo del exconcejal dentro de una cuneta.
Guaidó agregó que el cuerpo apareció calcinado, “con dos tiros de gracia en la nuca y con una bolsa puesta en la cara, para que pudieran reconocerlo, suponemos”.
El presidente del Parlamento aseguró en más de una oportunidad que esto es un crimen político. “El régimen creó un cuerpos de exterminio para aniquilar en sectores populares. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político”, agregó.
“Hace unos días también apareció calcinado el exgobernador Yáñez Rangel, es un móvil”, señaló.
Igualmente el presidente encargado indicó que este hecho no quedará impune y pedirán investigaciones ante organismos internacionales, ya que “no se puede confiar en la Fiscalía que miente en las distintas causas”.
Guaidó también advirtió que probablemente el régimen de Nicolás Maduro tratará de “desvirtuar” el caso del exconcejal.
Incoherencias
Para el presidente Juan Guaidó, existe una incoherencia dentro de las Naciones Unidas por permitir que Venezuela – denunciado por violar Derechos Humanos – tenga un puesto dentro del Consejo de Derechos Humanos.
“Hoy reciben una silla en la ONU manchada de sangre”, enfatizó.
Criticó también que previamente a la entrada de Venezuela en este Consejo, ese puesto lo ocupó Cuba. “Es una sustitución de una dictadura por otra”.
Guaidó expresó que la ONU debe revisarse, porque “cómo un país investigado por violaciones a los Derechos Humanos puede acceder a una silla en el Consejo de Derechos Humanos”.
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