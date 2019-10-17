Guaidó tras muerte de militares por caída de Sukhoi: ¿Cuántos oficiales muertos suman las fallas de mantenimiento? - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO JUAN GUAIDÓ lamentó este miércoles 16 de octubre la muerte del general de brigada Raúl Virgilio Márquez Morillo y el capitán Nesmar Salazar, a causa de la caída de un avión Sukhoi 30 MK 2.
Según la periodista Sebastiana Barráez, la aeronave se precipitó en las instalaciones de la Base Aérea Capitán Manuel Ríos en El Sombrero, estado Guárico.
“El usurpador tendrá que explicarle a sus familias qué pasó con tantas visitas rusas, justificadas con el supuesto mantenimiento de esos aviones”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.
Asimismo, el mandatario interino considera necesario preguntarse “¿hasta cuándo el duelo y dolor serán una constante en la familia militar?”.
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“¿Cuántos oficiales muertos suman las fallas de mantenimiento? Hoy la Aviación está de duelo porque hay dos víctimas más de la corrupción y el desacierto en la Fuerza Armada”, agregó.
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