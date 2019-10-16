Mueren 2 militares en un accidente aéreo de avión Sukhoi en Guárico - Runrun

LA TARDE DE ESTE 16 DE octubre se precipitó a tierra un avión Sukhoi 30 MK 2 en las instalaciones de la Base Aérea Capitán Manuel Ríos en El Sombrero, estado Guárico, accidente en el que murieron el general de brigada Raúl Virgilio Márquez Morillo y el capitán Nesmar Salazar. La aeronave habría explotado en el momento del despegue, informó la periodista experta en asuntos militares Sebastiana Barráez.
“Una fuente en el sitio confirma que el Sukhoi iba despegando, pasando la altura de la Torre de Control, y presentó fallas de controles de vuelo, por lo que viró bruscamente a la derecha. El general Márquez logró eyectarse, cayó amarrado a la silla y falleció”, precisó Barráez en un tuit.
Respecto a Salazar —informó la periodista— se supo que cayó con el avión a tierra y, aunque pidió auxilio a los bomberos, falleció como consecuencia de la explosión del Sukhoi.
Trascendió que la aeronave presentó fallas desde el momento del despegue.
Otros accidentes aéreos militares
Desde el año 2000 al presente se han registrado 72 accidentes aéreos militares y más de 160 muertes relacionadas a dichos casos en Venezuela; según la asociación civil Control Ciudadano que contabilizó los incidentes de los últimos 18 años en cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La mayor cantidad de accidentes ocurrieron en el estado Aragua, con 10 incidentes, seguido del estado Amazonas y el estado Zulia. Los incidentes han ocurrido en su mayoría en la Base aérea El Libertador, en Palo Negro, estado Aragua.
El componente que registra mayor cantidad de accidentes es la fuerza aérea venezolana, con 48. Seguido de la Guardia Nacional, con 10, y la Armada y el ejército, ambos con 7 accidentes.
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