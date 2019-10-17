Nelson Bocaranda recibió premio Monseñor Pellín 2019 como personaje del año - Runrun

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Nelson Bocaranda recibió premio Monseñor Pellín 2019 como personaje del año

Redacción Runrun.es16 octubre, 20192min6

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EL PERIODISTA NELSON BOCARANDA RECIBIÓ la noche del 16 de octubre el premio nacional Monseñor Pellín como personaje del año 2019, un reconocimiento a su sólida y destacada trayectoria en las diversas áreas de la comunicación social: prensa, televisión, radio y Web. 

“Gracias a la Conferencia Episcopal Venezolana por otorgarme el Premio ⁦Monseñor Pellín como ‘Personaje del Año 2019’. El premio más respetado y serio para los medios y sus profesionales en Venezuela. Lo ofrezco a las nuevas generaciones que en la WEB vencen la censura roja”, tuiteó Bocaranda tras haber reconocido el galardón.

El presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación y Obispo Auxiliar de Caracas, monseñor Tulio Ramírez, definió el Monseñor Pellín como un premio para “reconocer y estimular las manifestaciones de alta calidad artística, de contenido ético y de valores cristianos, difundidos a través de los medios de comunicación social; así como premiar a personas e instituciones con una labor sobresaliente en el ámbito comunicacional del país”.

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