Nelson Bocaranda recibió premio Monseñor Pellín 2019 como personaje del año - Runrun

EL PERIODISTA NELSON BOCARANDA RECIBIÓ la noche del 16 de octubre el premio nacional Monseñor Pellín como personaje del año 2019, un reconocimiento a su sólida y destacada trayectoria en las diversas áreas de la comunicación social: prensa, televisión, radio y Web.
“Gracias a la Conferencia Episcopal Venezolana por otorgarme el Premio Monseñor Pellín como ‘Personaje del Año 2019’. El premio más respetado y serio para los medios y sus profesionales en Venezuela. Lo ofrezco a las nuevas generaciones que en la WEB vencen la censura roja”, tuiteó Bocaranda tras haber reconocido el galardón.
El presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación y Obispo Auxiliar de Caracas, monseñor Tulio Ramírez, definió el Monseñor Pellín como un premio para “reconocer y estimular las manifestaciones de alta calidad artística, de contenido ético y de valores cristianos, difundidos a través de los medios de comunicación social; así como premiar a personas e instituciones con una labor sobresaliente en el ámbito comunicacional del país”.
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