Con Gaceta Oficial vieja y a través de Twitter, Gobierno anuncia aumento de salario mínimo - Runrun

A TRAVÉS DE TWITTER, y sin Gaceta Oficial actualizada, el exministro del Trabajo y constituyentista Francisco Torrealba anunció la mañana de este lunes un nuevo aumento de salario mínimo.
“Nuevo ingreso mínimo para todos los trabajadores en la República Bolivariana de Venezuela ha sido establecido en 300 mil Bolívares Soberanos de los cuales 150 mil corresponden a Salario Mínimo y 150 mil a Cesta Ticket Socialista”, informó el exministro.
Torrealba enfatizó que el salario mínimo pasó de Bs. 40.000 a 150.000, lo que representa un aumento del 375%.
El constituyentista aclaró que la imagen de la gaceta que compartió en Twitter tiene la fecha tapada porque es vieja, pero que en la Gaceta Oficial de hoy aparece el nuevo incremento salarial.
Con este nuevo anuncio el salario mínimo integral queda establecido en Bs. 300.000, lo que equivale a 15,2 dólares si se calcula con el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central de Venezuela en su página web (19.733).
Esto significa que, a pesar del incremento de 361% del salario integral, un trabajador que devenga sueldo mínimo se encuentra en situación de “pobreza extrema” según Naciones Unidas, porque percibe menos de 1,25 dólares diarios.
Con este nuevo monto, ya son tres los aumentos de salario que se han realizado en el año. Las pensiones también quedaron ubicadas en 150.000 bolívares. Tampoco se respetó la orden de Maduro de que el cestaticket represente el 10% del salario, como se había hecho en los últimos tres aumentos.
Esta no es la primera vez que un funcionario ligado al gobierno de Maduro hace públicos los aumentos de salario. En específico, Torrealba también fue el encargado de confirmar la Gaceta Oficial anterior, cuando el el sueldo quedó establecido en 40.000 bolívares.
*Con información de TalCual
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