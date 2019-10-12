 Régimen de Maduro presentó sus razones para negar el ingreso al presidente electo de Guatemala - Runrun
Lo último
   

Buscar

Régimen de Maduro presentó sus razones para negar el ingreso al presidente electo de Guatemala

Redacción Runrun.es12 octubre, 20193min1

Artículos Relacionados

Noticias

Borges pide aumentar la presión internacional contra el régimen de Maduro

Noticias

Sudeban impone medidas administrativas al BOD por riesgo de legitimación de capitales

NoticiasTop 5

Podcast | Tres en uno: Sin Adobe en Venezuela, carencias y precaria atención en hospitales de la FAN

ArreazaJorge.jpg

A TRAVÉS DE UN COMUNICADO publicado por la Cancillería de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que el presidente electo de Guatemala pretendió ingresar al país con un pasaporte italiano, “lo que llamó la atención de los funcionarios correspondientes”.

En el comunicado – publicado en la cuenta de Twitter del canciller, Jorge Arreaza- se indicó que los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, al observar el pasaporte europeo, iniciaron un proceso de verificación de la identidad “y realizar las preguntas de rigor sobre el motivo de su visita”.

La Cancillería venezolana señaló que al confirmarse que no era una visita turística, “y al no existir constancia de invitación por el Ejecutivo Nacional, ni coordinación alguna de parte de la embajada guatemalteca en relación con esta visita, se procedió a declarar su inadmisión”.

Lea también: Guaidó: El gesto del presidente de Guatemala demuestra que no estamos solos

Igualmente indicaron que la visita a Venezuela por parte de funcionarios de otros países, requiere de coordinaciones bilaterales y además “resulta indispensable la presentación de credenciales y documentos de identidad del país en el cual se cumplen funciones de gobierno”.

Sin embargo, el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró más temprano este sábado, que el presidente electo de Guatemala no pudo llevar al área de inmigración.

Guaidó informó que Giammattei venía al país para discutir diversos temas relacionados a la emergencia humanitaria del país y también sobre la migración de venezolanos. 

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorBorges pide aumentar la presión internacional contra el régimen de Maduro

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios