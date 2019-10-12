[VIDEO] PNB detuvo a “Cabeza 'e mango" frente al Ministerio Público - Runrun

EFECTIVOS DE LA PNB DETUVIERON la tarde de este 11 de octubre al presentador de VTV Oswaldo Rivero, mejor conocido como “Cabeza ‘e mango”, frente al Ministerio Público, en Parque Carabobo.
Rivero, quien es conductor de
Zurda Konducta, fue trasladado a un módulo policial ubicado en la Plaza Carabobo, parroquia Candelaria.
Se supo que los efectivos de la PNB requisaron el vehículo de Rivero cuando este salió de la Fiscalía.
En un video difundido vía Twitter se ve al presentador forcejeando con los policías.
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