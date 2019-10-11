Petróleo venezolano cae hasta los $50,22 por barril - Runrun

EL MINISTRO DE PETRÓLEO informó la tarde de este viernes que el precio del crudo bajó por tercera semana consecutiva y pasó 52,40 dólares por barril la semana pasada a 50,22 dólares.
La cartera de Estado también informó sobre las cotizaciones a la baja de las otras tres cestas petroleras de referencia, entre ellas el barril de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se ubicó en 58,71 dólares después de cerrar la semana pasada en 59,99 dólares.
Según el último informe de la OPEP presentado ayer, Venezuela bombeó en septiembre una media de 644.000 barriles diarios (bd) de crudo, un 11 % menos que el mes anterior, manteniendo la caída que arrastra desde hace meses.
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*Con información de EFE
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