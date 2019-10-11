Suiza emite sanciones contra 7 funcionarios de seguridad del régimen de Maduro - Runrun

EL GOBIERNO DE SUIZA emitió sanciones este viernes 11 de octubre contra siete funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
Se trata de cuatro cuatro funcionarios de la Dgcim, Rafael Blanco, Rafael Franco, Alexander Granko y Hannover Guerrero; uno de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Blanco; otro del Conas, Alexis Escalona y uno del Sebin, Carlos Calderón.
Los funcionarios mencionados fueron sancionados el pasado 27 de septiembre por la Unión Europea. Son señalados de cometer “violación de derechos humanos” en Venezuela.
De acuerdo con la publicación de Sputnik Mundo, las medidas restrictivas incluyen la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes, tampoco se les permita depositar fondos en los bancos suizos.
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A través de su cuenta de Twitter Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en EEUU, publicó el documento de las sanciones.
*Con información de Sputnik Mundo
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