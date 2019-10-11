MonitordeVíctimas | “Las FAES suben al cerro y matan a quien quieren” - Runrun

Una de las madres de las siete víctimas que dejó el operativo conjunto de las FAES y PoliSucre, dice que su hijo fue montado en una patrulla a la altura de la Zona 7 cuando acompañaba a su novia a su casa
Daisy Galaviz @Daigalaviz / Fotografias Carlos Ramírez
«A mí la FAES me lo quitaron todo, ellos están acostumbrados a eso. Suben el cerro y matan a quien quieren. En mi casa dejaron a una madre destrozada y a un hermano herido», así habla la mamá de Luis Gerardo Cabello, una de las siete víctimas del operativo que realizó el grupo táctico de la Policía Nacional Bolivariana junto a la Policía de Sucre en el barrio José Félix Ribas, de Petare.
Luis Gerardo tenía 21 años de edad, según su madre estudiaba una carrera técnica en un instituto ubicado en Palo Verde. El pasado lunes 7 de octubre, pasadas las 9:00 pm la madre abrió la puerta de su casa después de llegar de su trabajo; al entrar a la vivienda solo encontró a su hijo menor de 18 años de edad. De Luis Gerardo no había razón.
La mujer salió nuevamente de su casa y empezó a preguntarles a sus vecinos si sabían algo del joven. Le dijeron que era probable que los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales o de la Policía de Sucre se lo hubieran llevado detenido, o en tal caso asesinado.
Ante la noticia, la madre visitó las comisarías de la Policía Nacional Bolivariana de la zona así como los hospitales Jesús Yerena, de Lídice, y Domingo Luciani, de El Llanito, en este último estaba el cadáver del joven.
Luego de reconocer el cuerpo, la madre supo lo que hacía Luis al momento del desarrollo del operativo policial. Testigos le comentaron que, aproximadamente, a las 4:30 pm del lunes, el joven acompañaba a su novia, una adolescente que reside en la Zona 6 mientras que él vivía en la Zona 9. «Una patrulla se lo llevó y no regresó vivo«, dijeron.
La víctima no deja hijos. La madre detalla que la comunidad de José Félix Ribas se encuentra de luto.
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