MonitordeVíctimas | Niegan que muerto en masacre de las FAES y Polisucre sea un delincuente - Runrun

Siete hombres fueron asesinados el lunes de 7 de octubre en Petare. Familiares de uno de los fallecidos afirmaron que éste no poseía antecedentes penales
@franzambranor
Fotografías: Jesús Ramírez
KAYBER DAVID LANDAETA Villegas tenía 18 años de edad y ayudaba a su padre en labores de herrería. Landaeta Villegas fue una de las siete personas muertas en la masacre que hicieron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y Polisucre en el barrio José Félix Ribas de Petare, el pasado lunes 7 de octubre en horas de la tarde.
Néstor Landaeta, padre de Keyber, negó que su hijo haya pertenecido a una banda de delincuentes y aseguró que no poseía antecedentes penales.
“Era mi único hijo varón”, dijo este miércoles 9 de octubre desde la morgue de Bello Monte. “Él estaba en casa de un amigo cuando de repente entraron y lo mataron. Lo dejaron en el hospital de El Llanito completamente desnudo. Le robaron todo”, señaló.
Landaeta Villegas no dejó huerfános y tenía cinco hermanas, tres de las cuales viven actualmente en Colombia.
Según el parte policial, cuatro presuntos delincuentes, miembros de la banda delictiva del “Wilexis”, murieron en un presunto enfrentamiento con efectivos de Polisucre y horas más tarde funcionarios de las FAES asesinaron a tres personas en el mismo sector.
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